Gratis-Tickets: Mega-City lockt Touristen mit kostenlosen Flügen

Drei Jahre Corona-Pandemie liegen hinter uns. Drei Jahre, die mit vielen Einschränkungen verbunden waren. Auch hinsichtlich des Reisens, was für viele touristisch geprägte Regionen massive Einschnitte zur Folge hatte. Eines dieser Ziele: Hongkong. Die Weltstadt im südöstlichen China gilt als ehemalige britische Kolonie zwar als westlich geprägt, schottete sich in den vergangenen Jahren aber ähnlich wie das restliche chinesische Festland fast komplett von der Außenwelt ab, um dem Coronavirus keine Chance zu geben.

Hongkong lockt Touristen mit Gratis-Flügen

Jetzt, wo China seine Coronamaßnahmen mehr und mehr fallen lässt, öffnet sich auch Hongkong wieder der Welt. Und überrascht mit einer Marketing-Kampagne, mit der so niemand rechnen konnte. Mit offenen Armen und offenen Türen wolle man ab sofort unter dem Motto „Hello Hong Kong“ wieder Touristen aus der ganzen Welt empfangen, teilte das Hong Kong Tourism Board mit. Allein für 2023 stehen mehr als 250 Veranstaltungen im Terminkalender der pulsierenden Millionenstadt.

Teil der Marketing-Kampagne ist das Bereitstellen von 500.000 (!) kostenlosen Flugtickets und stadtweiten Sonderangeboten, sogenannten „Hong Kong Goodies“ in Form von Coupons und Gutscheinen. Die „Hong Kong Goodies“ umfassen neben Begrüßungsgetränken in teilnehmenden Bars unter anderem auch Bargeldgutscheine in den Bereichen Transport, Gastronomie, Einzelhandel und Attraktionen.

Pang Yiu-kai, Chef der Tourismusbehörde von Hongkong, sagt: „Wir sind zurück auf der Landkarte für global Reisende und haben mehr Aufregendes zu bieten als je zuvor. Wir laden Freunde aus aller Welt ein, zu einem der weltweit größten Tourismusziele zurückzukehren. Ich bin zuversichtlich, dass Hongkongs pulsierende Ost-trifft-West-Kultur zusammen mit unseren neuen Attraktionen alle Reisenden eine unvergessliche Exkursion erleben lässt.“

Kostenlose Flugtickets nach Hongkong soll es ab März geben

Die 500.000 kostenlosen Flugtickets werden von der Sonderverwaltungszone ab März für ein halbes Jahr über mehrere Phasen ausgegeben. Partner sind die drei nationalen Fluglinien Cathay Pacific, Hong Kong Express und Hong Kong Airlines. Nach Europa fliegt allerdings nur Cathay Pacific. In Deutschland steht das Drehkreuz in Frankfurt/Main auf dem Flugplan, zusätzlich steuert die Airline in Europa unter anderem Zürich an.

Laut eines Berichts der Nachrichtenagentur Bloomberg soll das Gratis-Angebot derart ausgestaltet sein, dass es beim Kauf eines kostenpflichtigen Flugtickets mit etwas Glück ein Zweites umsonst dazu gibt. In Summe haben die Gratis-Flugtickets einen Wert von umgerechnet mehr als 230 Millionen Euro.

Hongkong lockt Geschäftsleute und Touristen zurück nach Asien

Im Jahr 2022 waren nur 600.000 Menschen nach Hongkong gereist. Das entsprach weniger als ein Prozent der 2018 registrierten Zahl. 2021 waren es sogar weniger als 100.000 Gäste. Grund für den dramatischen Einbruch an Reisenden waren extrem strenge Test-, Isolations- und Quarantänepflichten. Sie sorgten zusammen mit gewalttätigen Protesten von Einwohnern gegen den wachsenden Einfluss aus Peking dafür, dass viele Menschen einen großen Bogen um Hongkong machten.

Dabei gibt es in und um Hongkong herum viel zu erleben. Wer schon einmal die bewaldeten Berge im Umland erkunden durfte oder mit einem Wassertaxi durch den Victoria Harbour geschippert ist, weiß um die Faszination der Metropole. Faszinierend auch: die vorgelagerten Inseln oder das Wandern durch die engen Hochhausschluchten. Eine Reise nach Hongkong lohnt sich – auch ohne Gratis-Ticket.

Sorgen vor Problemen bei der Einreise muss man übrigens nicht mehr haben. Denn Beschränkungen gibt es praktisch keine mehr. Örtlich muss man aber noch mit einer Maskenpflicht rechnen. Auch der Nachweis eines negativen Schnell- oder PCR-Tests wird vor der Einreise nach Hongkong noch erwartet.