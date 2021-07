Gratis im Epic Games Store - Diese Puzzlespiele gibt es bald

Die beiden Spiele, welche ab dem 8. Juli im Epic Games Store kostenlos verfügbar sein werden, sind vielleicht keine AAA-Titel, doch lohnt es sich trotzdem einmal einen Blick auf sie zu werfen. Jedoch nicht nur vor dem Hintergrund, dass sie kostenlos sind. Auch kleinere Spiele können oft stundenlangen Spielspaß mit sich bringen.

Bridge Constructor – The Walking Dead

Beim ersten Titel handelt es sich um “Bridge Constructor The Walking Dead”. Das Spiel, welches für gewöhnlich 10 Euro kostet, ist vom 8. Juli bis zum 15. Juli kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Es handelt sich hierbei um ein grundständiges Spiel, welches ohne das Kaufen anderer Games spielbar ist. Bridge Constructor ist eine beliebte Spielereihe, in der es darum geht, mithilfe verschiedenster Materialien und Strategien stabile Brücken zu bauen. Das Spiel besteht aus verschiedenen Leveln. Mit jedem bestandenen Level werden die zu überwindenden Hindernisse schwerer. Auch die Anforderungen an die von dir konstruierten Brücken steigen stetig mit jedem weiteren Level.

Bei “Bridge Constructor The Walking Dead” handelt es sich nun um einen Crossover aus Serie und Spiel. Die beliebte Serie The Walking Dead trifft hierbei auf deine Fähigkeiten als Brückenbauer. Durch die Beimischung von Zombies, entsteht eine ganz neue Ebene im Spiel. Neben ihrer Hauptfunktion als Brücke müssen deine Konstruktionen nun auch als Fallen herhalten.

Es ist an dir zu entscheiden, wer deine Brücke sicher überquert und wer von ihr mutwillig in den Abgrund gestürzt wird. Sorge also dafür, dass die Zombies ihr Ziel nicht erreichen und die Menschen es in Sicherheit schaffen.

Das Spiel überzeugt vor allem mit lustigen und liebevollen Animationen, sowie clever designten Leveln. Selbstverständlich ist “Bridge Constructor The Walking Dead” um einiges fantasievoller gestaltet, als das originale Spiel und enthält einige neue, kreative Elemente, die es zu beherrschen gilt.

Ironcast im Epic Games Store

Ironcast wird erst ab dem 8. Juli überhaupt im Epic Games Store verfügbar sein und das direkt kostenlos. Bei dem liebevoll gestalteten Spiel handelt es sich um ein Puzzlespiel, welches vergleichbar ist mit populären Spielen wie Candy Crush.

Jedoch beinhaltet Ironcast neben den weitverbreiteten Puzzle-Elementen ein komplettes, separates Kampfsystem. Du bedienst in diesem System einen sogenannten “Ironcast”, welchen du upgraden kannst. Durch das Lösen der Puzzles besiegst du deine Gegner und aus ihren Schrottteilen lassen sich Upgrades für deinen Ironcast gewinnen.

Beim Ironcast handelt es sich um eine 7 Meter hohe, zweibeinige Kampfmaschine aus Stahl, welche Waffen abfeuern kann. Du siehst deinen Ironcast während des Spiels auf der linken Seite deines Bildschirms, während auf der rechten dein Gegner erscheint. Im Vordergrund löst du die Puzzles, doch kannst du nebenbei den Kampf deines Ironcast verfolgen.

Puzzle-Elemente stehen bei Ironcast im Vordergrund.

Inspiriert wurde das Spiel von der viktorianischen Epoche und spielt in einer alternativen Vergangenheit. Es liegt an dir, mithilfe deines Ironcasts die Feinde des britischen Weltreichs zu besiegen und das England der 1880er-Jahre zu verteidigen.

Wie erhalte ich die Spiele?

Um die beiden kostenlosen Spiele am 8. Juli deiner Spielebibliothek hinzuzufügen, musst du lediglich beim Epic Games Store registriert sein und den “Kaufvorgang” abschließen. Nachdem sich die Spiele einmal in deiner Bibliothek befinden, hast du für immer kostenlos Zugriff auf sie. Du musst sie auch nicht direkt installieren, es reicht, wenn du den Kaufvorgang abgeschlossen hast. Es ist also nicht nur kostenlos, sondern nimmt dir nicht mal Platz auf deiner Festplatte weg, die Spiele zu holen.