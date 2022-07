Google stellt Dienst ein: Die nächste Ohrfeige für Nutzer von Android-Handys

Kann ein Dienst, der auf über fünf Milliarden Android-Handys läuft, so unbeliebt sein, dass Google ihn abschaltet? Offensichtlich schon. Nach Picasa, Google Talk, Google+ und Play Musik schaltet der US-Konzern den nächsten Dienst ab. Die Verwirrung für Nutzer ist groß. Nicht nur, weil Google den Plan hatte, eine Alternative zu WhatsApp anzubieten. Auch, weil es nun schon der dritte Dienst ist, den man seinen Nutzern ungefragt aufs Smartphone installierte und dann wieder einstellt.

Der nächste Android-Dienst verschwindet

Anfang Juli hat Google bereits das Aus für Google Hangouts verkündet. Die WhatsApp-Alternative, die Google Talk ersetze, sollte Nutzer von Google-Diensten begeistern. Doch nach fast 10 Jahren der fortwährenden Pflege und Weiterentwicklung der Android-App ist Schluss. Der Angriff auf WhatsApp ist gescheitert. Und das Unternehmen scheitert nach Talk mit einem weiteren Messenger-Dienst. Denn auch Google Duo wird eingestellt.

Der Dienst war eine Ergänzung zu Hangouts und sollte hinsichtlich Videoanrufen alles besser machen, als andere Apps. Doch nun geht Google einen anderen Weg. Während Hangouts in Google Chat aufgeht, ist Google Meet der Nachfolger von Duo. Eine weitere Android-App, die es mit WhatsApp, Signal und Co. aufnehmen will. Doch selbst, nachdem der US-Konzern eine weitere App schließt, bleiben für die meisten Nutzer von Android-Handys zu viele übrig.

Google und die Alternativen zu WhatsApp und Zoom

Chat ist als der Nachfolger von Hangouts, das ein Nachfolger von Talk war. Chats soll aber besser sein als alle anderen Dienste zuvor. Nutzer können etwa Dokumente, Präsentationen oder Tabellen parallel bearbeiten, was die Zusammenarbeit erleichtert, so Google.

Zudem enthält Chat „Spaces“, einen speziellen Ort für die themenbezogene Zusammenarbeit. Gruppen und Teams können Ideen austauschen, an Dokumenten arbeiten und Dateien und Aufgaben verwalten – alles von einem einzigen Ort aus. Und die neue integrierte Ansicht in Gmail macht es einfacher, Chat zusammen mit Ihrem Gmail-Posteingang, Spaces und Meet zu verwenden.

Google Meet hingegen, der Duo-Nachfolger, ist für Videotelefonate gedacht. Noch in diesem Jahr wird man die Duo-App in Google Meet umbenennen. Das Unternehmen reduziert zwar die Anzahl seiner Dienste und Apps für Android-Geräte. Es bleiben aber immer noch so viele übrig, dass es für viele Nutzer zu unübersichtlich ist.