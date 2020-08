Google Play Music vor dem Aus: Musikbibliotheken droht Löschung

Dass Googles Musikstreamingdienst Google Play Music zugunsten von YouTube Music abgeschaltet wird, ist schon länger bekannt. Bevor es soweit ist, wollte das US-Unternehmen noch seine Kunden benachrichtigen, damit diese die Möglichkeit haben ihre Musikbibliothek auf das YouTube-Konto zu übertragen. Nun ist die Zeit gekommen.

Musikdaten übertragen – so geht’s

Die Google Play Music Musikbibliothek kann zahlreiche unterschiedliche Daten enthalten. Da wären beispielsweise die hochgeladenen und gekauften Titel, Playlisten, Alben, positive sowie negative Bewertungen und bei einem Abonnement natürlich auch die Abrechnungsdaten. Alle diese Inhalte lassen sich überaus bequem zu YouTube Music transferieren, und das sollten Nutzer auch unbedingt machen. Denn im Zeitraum von Oktober bis Ende 2020 entfernt Google den Zugang zu Play Musik endgültig. Ab dann sind die Musikbibliotheken nicht mehr verfügbar.

Die Voraussetzung für das Übertragung der Daten ist ein YouTube-Konto. Ist dieses vorhanden, brauchen Nutzer lediglich auf die entsprechende Google-Website zu gehen. Dort müssen sie sich gegebenenfalls anmelden und anschließend auf den Button „Übertragung starten“ klicken. Damit hat man den Vorgang gestartet, der je nach Umfang des Mediathek bis zu 24 Stunden dauern kann. Sobald der Prozess beendet ist, benachrichtigt Google die jeweiligen Nutzer per E-Mail.

Das erwartet dich, wenn du ein kostenpflichtiges Abo hast

Kostenpflichtige Google Play Music Abonnements werden entweder in YouTube Music Premium oder YouTube Premium umgewandelt – abhängig von den Vorteilen des aktuellen Abos. Die monatlichen Kosten bleiben derweil in jedem Fall unverändert, sodass Nutzer hier keine Nachteile befürchten müssen.

Was den jedem Android-Nutzer bekannten Musik-Bereich in Googles Play Store angeht, so wird dieser bereits in rund einem Monat komplett entfernt. Ab dann können Nutzer bei Google Play keine Musik mehr kaufen. Zudem storniert Google alle Vorbestellungen.