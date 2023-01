Google Pay: So zahlst du mit deinem Android-Handy

Ein Großteil der deutschen Banken unterstützen inzwischen Google Pay. Wenn deine Bank bei Google Pay mitmacht, bauchst du nur eins: Ein NFC-fähiges Smartphone mit dem Betriebssystem Android. Macht deine Bank mit, kannst du deine normale Kreditkarte oder Debitkarte in der App von Google Pay hinterlegen. Da aber einige Banken kein Interesse an dem Dienst zeigen und auch nicht jeder eine Kreditkarte hat, ist Google eine Kooperation mit Paypal eingegangen. Diese Kooperation ermöglicht dir, nur mit einem Paypal-Konto samt hinterlegtem Bankkonto per Google Pay zu zahlen.

Wie richte ich Google Pay ein?

Zunächst einmal funktioniert Google Pay nur mit Android-Betriebssystem. Dabei ist mindestens Android 5.0 (Lollipop) erforderlich. Es ist nicht möglich, Google Pay mit dem iPhone zu nutzen. Dafür gibt es Apple Pay. Außerdem muss das Handy einen NFC-Chip an Bord haben. Das ist bei den allermeisten aktuellen Handys der Fall.

Weiterhin brauchst du die Android-App für Google Pay aus dem Google Play Store und natürlich ein Google-Konto. Die App hat Google vor geraumer Zeit in Google Wallet umbenannt. Bei manchen Handys ist die App auch schon auf dem Android-Handy vorinstalliert. Nach der Installation der Google Pay-App kannst du dann entweder eine Kreditkarte einer teilnehmenden Bank oder aber ein PayPal-Konto ergänzen. Außerdem sollte das Handy jetzt mit einer Displaysperre versehen werden. Das kann mit einer PIN, einem Muster, Fingerabdruck oder Face-ID erfolgen. Denn immer wenn das Handy nicht gesperrt ist, kann es künftig zum Bezahlen genutzt werden – und zwar bis zum Limit deiner Kreditkarte.

Welche Banken und Kreditkarten werden unterstützt?

Google Pay ist inzwischen von fast jeder Bank akzeptiert. Doch noch immer gibt es einzelne Banken, die dem Dienst die Unterstützung verwehren. Und: Nicht jeder Kartentyp von jeder Bank ist zulässig. Und Girocard (im Volksmund EC-Karte genannt) gehen gar nicht. Grundsätzlich unterstützt Google Pay die Kreditkarten von Visa, Mastercard und American Express

Bank Unterstützte Karten Nicht unterstützte Karten 1822direkt Visa Mastercard Advanzia Bank Mastercard -- Airwallex (Netherlands) B.V. Visa Debit und Prepaid Audi Bank Direct Visa Credit and Prepaid



Augsburger Aktienbank Mastercard -- Bank Norwegian As Visa Barclaycard Visa -- BitPanda Visa Debit C24 Mastercard -- Consors Finanz Mastercard boon. boon. MasterCard -- Bunq Mastercard -- BW-Bank (Baden-Württembergische Bank, LBBW) Visa Credit und Prepaid



Mastercard -- Citibank Europe PLC Visa credit Comdirect Visa Credit, Visa Prepaid American Express, girocard Commerzbank Mastercard undVisa Girocard Conotoxia Sp. z o.o Visa Debit Consorsbank Visa -- Consors Finanz BNP Paribas Mastercard -- Curve OS Limited Mastercard Debit -- DKB Visa

Miles and More Mastercard

Hilton Honors

Porsche Kreditkarte

BMW Kreditkarte

MINI Kreditkarte Dzing Finance LTD Mastercard Prepaid Ecommbx Limited Visa Prepaid Hanseatic Bank Visa -- Hello bank! Visa Debit Holvi Payment Services Oy Mastercard Business Credit und Debit iCard Visa Debit, Credit und Prepaid ING Visa -- ING-DiBa Visa -- JoomPay Europe S.A. Visa Prepaid Klarna Visa -- Landesbank Berlin Aalle -- LBB Visa -- MinePlex Mastercard Prepaid Monese Monese -- N2 Capital AG Mastercard credit N26 Mastercard Debit -- Netbank Mastercard -- Oldenburgische Landesbank AG Mastercard Openbank Mastercard -- PayIn7 Mastercard Prepaid PayrNet Mastercard prepaid Paysafe Payment Solutions Limited Visa Debit Pecunia Cards E.D.E., S.L.U. Visa Debit Penta Visa -- Pleo Financial Services Mastercard Credit -- Pliant - Infinnity Financial Technologies GmbH Visa Qonto SA Mastercard Debit Railsbank Visa Debit Revolut Alle Karten -- Revolut Payments UAB Visa Seat Bank Visa Skoda Credit Visa solarisBank AG Visa SFPMEI SAS Visa Debit Staxter Mastercard -- Swan Mastercard Debit Tomorrow Visa -- Transact Payments Malta Limited Visa credit TTMM Mastercard Prepaid UAB ZEN.com Mastercard -- Vivid Visa -- VIMPay VIMpay Mastercard (Standard & Premium) -- Viva Wallet Mastercard Consumer Debit und Small Business Debit -- Volkswagen Bank direct Visa Volkswagen Financial Services Visa -- Western Union International Bank GmbH Visa Debit Weststein Mastercard prepaid Wise Alle Karten

PayPal für Google Pay nutzen

Deine Bank ist kein Partner von Google Pay und du willst nicht extra ein Konto eröffnen oder bekommst keine Kreditkarte? Dann kannst du auf PayPal als Bezahlmethode bei Google Pay zurückgreifen. Du kannst einfach dein PayPal-Konto mit Google Pay verknüpfen und schon kannst du kontaktlos mit dem Handy zahlen. Belastet wird das bei PayPal hinterlegte Bankkonto oder ein mögliches PayPal-Guthaben, jedoch keine Kreditkarten.

Möglich wird das durch einen Trick. In Google Pay wird eine digitale Debit Mastercard hinterlegt, die es nur virtuell in der App gibt. Diese hinterlegte Debit Mastercard belastet dann eben das Guthaben auf dem PayPal-Konto oder die dort hinterlegte Bankverbindung. Für das Geschäft entspricht diese Zahlung einer Kreditkartenzahlung.

Dieser Umweg über PayPal ist ein klarer Vorteil von Google Pay gegenüber Apple Pay für das iPhone. Nutzer von Apple Pay sind darauf angewiesen, dass die Bank, bei der sie ihr Konto haben, den Dienst unterstützt. PayPal-Kunde zu werden, ist jedoch jederzeit möglich.

Wie verknüpfe ich Google Pay mit PayPal?

Um mit PayPal mobil zu bezahlen, muss der Nutzer in der PayPal-App auf Einstellungen tippen. PayPal bekommst du im Play Store. Anschließend den Punkt Google Pay auswählen und die Verknüpfung einrichten. Alternativ kann die Einrichtung auch in der Google-Pay-App erfolgen: Hier musst du auf „Zahlungen“ tippen und PayPal auswählen.

Wie bezahle ich mit Google Pay?

Grundsätzlich ist das Bezahlen möglich, sobald ein Händler ein Kartenterminal mit NFC-Technik hat, also kontaktloses Zahlen akzeptiert. NFC steht für Near Field Communication. Das ist an dem Funksymbol mit den drei geschwungenen Bögen zu erkennen. Ein Großteil aller Terminals unterstützt kontaktloses Bezahlen und damit auch mobiles bezahlen.

Es reicht beim Bezahlvorgang, das entsperrte Gerät an das Terminal zu halten. Bei kleineren Beträgen musst du das Gerät nicht einmal entsperren. Auch muss die Google Pay App nicht aktiv sein. Hast du mehrere Karten hinterlegt, wird die definierte Standardkarte zum Bezahlen ausgewählt. Es ist auch nicht notwendig, dass das Handy online ist. Internet wird im Moment der kontaktlosen Zahlung nicht benötigt. Auch eine PIN-Eingabe beim Händler ist durch die vorherige Freischaltung des Smartphones nicht notwendig.

Sobald sich das Handy nur noch wenige Zentimeter vom Terminal entfernt befindet, das eine Zahlung erwartet, findet der Bezahlvorgang automatisch statt. In der Folge wird dann der Betrag auf der hinterlegten Kreditkarte oder dem PayPal-Konto belastet. Übrigens: Google Pay kostet weder dich noch den Händler zusätzliche Gebühren. Es gelten die Verträge, die du mit deiner Bank oder der Händler mit seinem Bezahl-Dienstleister hat.

Was tun, wenn die Zahlung nicht funktioniert?

Es kann sein, dass im Handy bereits eine andere Mobile-Payment-App wie beispielsweise Payback Pay als bevorzugte Zahlungsart hinterlegt ist. Nutzer, die diese App zum Bezahlen verwenden, erhalten immer wieder eine Einblendung, die App solle zum Standard eingerichtet werden. Ändern lässt sich dies in den Android-Einstellungen unter NFC. Dort sollte als Standard-Zahlungs-App Google Pay hinterlegt sein.

Wie sicher ist Google Pay?

Sicherheit ist ein Schlüsselelement in der Entwicklung von Google Pay. Deswegen speichert die Bezahl-App auch nicht die tatsächlichen Daten einer hinterlegten Kreditkarte – weder auf dem mobilen Gerät noch im System des Verkäufers. Wenn Nutzer in Geschäften bezahlen, werden ihre Transaktionen mit einer virtuellen Kartennummer, einem sogenannten Token, durchgeführt, der gerätespezifisch ist. Der Token ist mit einem dynamischen Sicherheitscode verknüpft, der sich mit jeder Transaktion ändert.

Auch wenn ein Telefon verloren geht oder gestohlen wird, können Nutzer einfach die „Mein Gerät finden“-Funktion verwenden, um ihr Gerät von überall zu sperren, mit einem neuen Passwort zu schützen oder all ihre persönlichen Daten zu löschen. Die Karte selbst muss nicht deaktiviert werden, da die Daten nicht auf dem Gerät gespeichert sind.