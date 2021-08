Google Nest: Diese smarte Kamera und Türklingel machen dein Zuhause sicher

Wie die Namen bereits vermuten lassen, ist die Google Nest Cam (mit Akku) eine Überwachungskamera und die Google Nest Doorbell (mit Akku) eine smarte Türklingel. Was macht die Produkte so besonders? Die Google Nest Cam (mit Akku) erkennt zum Beispiel Bewegungen und schickt dir eine Benachrichtigung, wenn jemand vor der Tür steht. Dadurch hast du dein Zuhause von überall aus im Blick. Du kannst die Kamera für drinnen und draußen nutzen und per Akku oder Netzteil verwenden. Das hat folgenden Vorteil: Die Kamera lässt sich ganz leicht an einen anderen Ort bewegen – beispielsweise, um sie für einen Abend als Babyfon zu nutzen oder dein Haustier zu beobachten. Die Produkte Google Nest Cam (mit Akku) und Google Nest Doorbell (mit Akku) lassen sich gut mit anderen Google-Produkten verknüpfen und beispielsweise mit deinem Smartphone steuern. Die smarten Produkte sind unter anderem bei tink erhältlich.

Aus der Ferne mit dem Besucher sprechen – Google Nest Cam (mit Akku) macht’s möglich

Die Google Nest Cam (mit Akku) strotzt in ihrem täglichen Einsatz vor Intelligenz. Denn sie kann Menschen von Fahrzeugen und Tieren unterscheiden. Dadurch löst sie beispielsweise keinen Fehlalarm bei einer umherstreunenden Katze aus – sondern benachrichtigt dich nur, wenn sich auch wirklich ein Mensch im Sichtfeld der Google Nest Cam (mit Akku) befindet. Außerdem sinnvoll: Über einen Lautsprecher kannst du direkt live mit dem Besucher Kontakt aufnehmen, selbst wenn du nicht Zuhause bist. Das kann zum Beispiel praktisch sein, wenn ein Paketbote an der Haustür klingelt und du ihm aus der Ferne mitteilen möchtest, wo er deine Lieferung ablegen soll.

Google Nest Doorbell (mit Akku): So siehst du immer, wer vor deiner Haustür steht

Die smarte Türklingel Google Nest Doorbell (mit Akku) ist ebenfalls mit einer Kamera ausgestattet. Wenn jemand die Klingel betätigt, macht es nicht nur dingdong, sondern du erhältst auch eine Benachrichtigung auf dein Smartphone. Außerdem kannst du live über deinen Handy-Bildschirm sehen, wer vor der Tür steht. Das funktioniert dank HDR-Kamera laut Hersteller selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Steht jemand vor der Tür, kannst du auch über die Google Nest Doorbell (mit Akku) direkt mit dem Besuch kommunizieren. Solltest du gerade nicht sprechen können, kannst du auch zwischen verschiedenen vorab aufgenommenen Kurzantworten auswählen – so kannst du deinem Besucher noch schneller etwas mitteilen.

Google Nest Doorbell (mit Akku): Hiermit siehst du immer, wer vor der Tür steht. Bildquelle: tink.de

Beide Produkte lassen sich hervorragend mit anderen Google-Geräten kombinieren. Denn sie sind mit Google Assistant kompatibel. Dadurch kannst du sie auch zum Beispiel mit Google Nest Mini, Google Nest Hub oder deinem Smartphone steuern.

Kombinieren und sparen

Beide Sicherheits-Produkte bekommst du bei tink zusammen für 359 Euro – einzeln zahlst du je 199,99 Euro. Die Google Nest Doorbell (mit Akku) und die Google Nest Cam (mit Akku) gibt es auch im Bundle mit weiteren Google-Produkten. So erhältst du beispielsweise auch eines der beiden Produkte in Verbindung mit dem smarten Display Google Nest Hub (2. Generation) derzeit 17 % Prozent günstiger für nur 249 Euro. Darüber lassen sich sämtliche Smart-Home-Geräte – wie die Google Nest Produkte – steuern.