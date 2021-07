Google Maps führt lang erwartete Funktion für Mikromobilität-Fans ein

Lange Zeit war Lime der einzige E-Scooter-Anbieter, der in Google Maps ausgewählt werden konnte. Nutzer, die einen anderen Betreiber wie Spin, Dott oder Bolt bevorzugen, gingen dagegen leer aus. Der Status quo lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass Googles Mutterkonzern Alphabet bereits mehrmals in den Mikromobilitäts-Anbieter Lime investiert hat. Doch nun öffnete Google Maps das eigene Ökosystem auch für ein weiteres Unternehmen: Tier.

Tier-E-Scooter ab sofort in Google Maps

Ab dem 5. Juli 2021 können Tier-Nutzer die E-Scooter auch direkt in Google Maps finden. Dadurch entstehen klare Vorteile: Zunächst einmal können die E-Roller nun in die Routenplanung miteinbezogen werden. Dabei werden sowohl die für die ausgewählte Wegstrecke geschätzte Zeit als auch die geschätzten Kosten eingeblendet. Darüber hinaus zeigt Google Maps verfügbare Elektro-Scooter auf der Karte an und auch der Fußmarsch bis zu diesen wird einkalkuliert.

Tier-E-Scooter – nun auch bei Google

Sobald die Planung abgeschlossen ist, wird man jedoch nach wie vor zur Tier-App weitergeleitet. Aus Google Maps heraus lassen sich die Tier-E-Scooter nicht mieten.

Neue Partnerschaft: Das ist der Haken

Tier möchte die neue Google Maps-Funktion im Laufe des Jahres in zahlreichen europäischen Städten einführen. Aktuell lassen sich E-Scooter von Tier allerdings nur in elf Ortschaften in Googles App einblenden. Dazu gehören: Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Wien, Zürich, Oslo, Stockholm und Helsinki. Nutzer in anderen Tier-Städten müssen sich derweil noch gedulden.

Solltest du zu den „Auserwählten“ gehören, die die neue Funktion bereits jetzt nutzen können, musst du wie folgt vorgehen: Klicke, sobald du eine Route ausgewählt hast, auf das Fahrrad-Symbol auf der rechten Seite. Daraufhin erscheinen unterhalb der Karte drei Felder: „Mein Fahrrad“, „Lime“ und nun auch „Tier“. Ein weiterer Klick und die Fahrt kann beginnen.