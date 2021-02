Lange ist es her, als Menschen mit Stadtplänen herumliefen und eine bestimmte Straße suchten. Heute hat fast jeder ein Smartphone in der Tasche und Karten aller Städte und Länder somit immer dabei. Noch nie war es einfacher von einem Ort zum anderen zu navigieren. Und vor allem: Noch nie war es günstiger. Denn Google Maps ist kostenlos für jedes Smartphone verfügbar. In den vergangenen Monaten setzte sich ein Design-Trend durch, den Google nun auch in seine Maps-App einbaut.

Nachdem Google Maps vor Kurzem bereits eine neue Karte bekommen hat, aus der du aktuell enorm wichtige Informationen ziehen kannst, geht es jetzt um das gesamte Erscheinungsbild. Und dieses wird, zur Freude vieler, dunkel. Google Maps bekommt den Dark Mode. Einziger Wermutstropfen: Google beginnt jetzt erst mit der Verteilung des neuen Designs. Bis es auch auf deinem Smartphone erhältlich ist, könnte es noch ein paar Tage dauern.

→ Dieser geheime Maps-Trick ist brandgefährlich

So kannst du das neue Google-Maps-Design aktivieren

Um das Design-Update bei Google Maps zu aktivieren, musst du zunächst darauf achten, dass du die neueste Version der App auf deinem Smartphone installiert hast. Anschließend tippst du oben rechts in der Suchleiste auf dein Google-Profilbild und gehts in die Einstellungen. Hier kannst du unter den Design-Einstellungen den Dark Mode auswählen. Gibt es bei dir die Option nicht, musst du dich noch etwas gedulden.

Es gibt aber einen Trick, wie du einen Dark Mode auch jetzt schon nutzen kannst – wenn auch nicht in der gesamten App. Dazu musst du in den Einstellungen über „Navigationseinstellungen“ die Kartendarstellung verändern und auf „Nacht“ umschalten. Damit ist zwar die normale Kartenansicht bei Google Maps nicht dunkel. Startest du aber eine Navigation, hast du einen Dark Mode.

Die Vorteile des Dark Mode

Der Trend zum Dark Mode hat mehrere Gründe die mit der vermehrten Anzahl an OLED-Displays bei Smartphone einhergehen. Während LC-Bildschirme auf eine Hintergrundbeleuchtung angewiesen sind, leuchten bei OLED-Displays die einzelnen Pixel selbst. Bleibt der Bildschirm schwarz, leuchten sie nicht und verbrauchen keine Energie. Der Dark Mode braucht also weniger Strom als ein überwiegend weißes Design. Die Folge: eine längere Akkulaufzeit. Das wirkt sich insbesondere bei Google Maps aus, da der Bildschirm in der Regel die gesamte Zeit während der Navigation eingeschaltet bleibt.

→ Diese neue Funktion wird die Navigation verändern

Hinzu kommt: Insbesondere in dunkler Umgebung ist der Dark Mode augenschonender. Während ein helles Display in Dunkelheit dich die Augen zukneifen lässt, hat ein dunkler Bildschirm den Vorteil, dass deine Augen sich nicht erst einmal daran gewöhnen müssen.