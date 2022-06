Google Maps bekommt neue Funktion: Diesmal geht es um deine Gesundheit

Schon mit den Corona-Statistiken und der Anzeige, wie voll es in einer bestimmten Umgebung ist, hilft Google Maps seit einiger Zeit seinen Nutzern. Diese Features, die indirekt Einfluss auf deine Gesundheit haben können, erhalten nun Nachwuchs. In einem offiziellen Beitrag kündigt der Suchmaschinenriese eine hilfreiche Neuigkeit an, die ab sofort in Google Maps für iOS und Android zu finden ist. Leider gibt es aber bislang einen Haken, der jedoch möglicherweise schon bald behoben werden könnte.

Google Maps ab sofort mit Angaben zur Luftqualität

In den Kartendetails von Google Maps findest du ab sofort zwei neue Layer, die du bei Bedarf aktivieren kannst. Die erste Neuerung ist die Einführung einer Übersicht zur Luftqualität im gerade angezeigten Kartenausschnitt. Hast du diesen aktiviert, siehst du in der Karte den sogenannten Air Quality Index (AQI). Je geringer die Nummer, desto besser ist die Luft. Ein Wert von 0 bis 50 wird als gut eingestuft. Jenseits der 400 solltest du dich nur noch mit einer N95-Maske vor die Tür begeben oder besser gleich zu Hause bleiben – mit verschlossenen Fenstern und Türen.

Die Daten stammen in den USA von der Environmental Protection Agency, kurz EPA. Des Weiteren setzt man auf PurpleAir. Hierbei handelt es sich um ein Netzwerk von Sensoren, die Privatpersonen etwa im Garten aufstellen und damit unter anderem an der Messung der Luftqualität teilnehmen können.

Hier ist leider der Haken der Neuheit zu finden. So ist PurpleAir zwar in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, vertreten. Google Maps unterstützt derzeit aber nur die Darstellung der Luftqualität in den USA, Indien und Teilen Australiens. Die Verbreitung von Googles Datenquellen lässt jedoch Hoffnung aufkommen, dass du dir in naher Zukunft auch die Luftqualität in Deutschland anzeigen kannst.

Google Maps: Eine deutsche Übersetzung der angezeigten Daten zur Luftqualität in den USA ist ebenfalls schon heute vorhanden

Eine zeitnahe Aktivierung in den hiesigen Karten wäre hilfreich. Waldbrände und andere Gründe für eine schlechte Luftqualität gibt es nicht nur in den USA. Hinzu kommt, dass Googles Konkurrent Apple Maps dieses Feature ebenfalls schon heute in Deutschland anbietet. Eine Datenquelle – auch wenn es nicht PurpleAir ist – ist also auf jeden Fall vorhanden.