Google Maps: Auf dieses Feature haben Autofahrer gewartet

Ende August läuft in Deutschland auch der umstrittene Tankrabatt aus. Das heißt, die Preise für Benzin und Diesel werden wieder anziehen. Das ist noch ein Grund mehr, um zu sparen. Auch Google stellt nach eigenen Angaben das Bedürfnis fest, dass Deutsche Sprit sparen wollen. Ein Blick auf Google Trends zeigt, dass die Suchanfragen in Deutschland zum Thema „Benzin sparen“ beziehungsweise „Sprit sparen“ im Vergleich zum Vorjahr um 338 Prozent gestiegen sind. Der Bedarf scheint also groß zu sein.

Bei Google Maps hat Google jetzt ein neues Feature bereitgestellt: Kraftstoffsparende Routen gibt es jetzt auch in Deutschland. Mit der Funktion will Google neben der schnellsten Route auch die kraftstoffsparendste Route anzeigen, falls diese nicht bereits die schnellste ist. Auf einen Blick kannst du die relative Kraftstoffersparnis und den Unterschied in der geschätzten Ankunftszeit zwischen den Routen sehen. So kannst du die Strecke auswählen, die gerade am besten für dich geeignet ist. Der Streckenvorschlag kommt automatisch, sobald du eine Route mit dem Auto berechnen lässt.

Sprit spare mit Google Maps – so funktioniert’s

Die neue Funktion bezieht neben der Streckenlänge auch weitere Faktoren wie die Straßenneigung und den Verkehrsstaus in die Berechnung ein. Das soll helfen, den potenziellen Kraftstoffverbrauch zu optimieren. Ein von Google genanntes Beispiel einer kraftstoffsparenden Route vom Süden Berlins in den Nordosten der Stadt spart nach Google-Angaben 18 Prozent Benzin ein. Sie dauert aber nur drei Minuten länger als die schnellere Route.

Mit dem Start von kraftstoffsparenden Routen in Deutschland kannst du auch erstmals deinen Motortyp angeben. Du hast die Wahl zwischen Benzin, Diesel, Hybrid oder elektrischem Antrieb. Machst du diese Angabe in deiner Google Maps-App, so kann Google die kraftstoffsparende Routenführung weiter optimieren. Die prozentuale Einsparung und die empfohlene Route kann je nach Fahrzeugmotor variieren.

Google geht davon aus, dass das neue Feature es ermöglicht, global über eine Million Tonnen CO₂-Emissionen pro Jahr zu vermeiden. Seit kraftstoffsparende Routen auf Google Maps in den USA und Kanada eingeführt wurden, konnten so viele CO₂-Emissionen eingespart werden, als hätte man 100.000 Autos „aus dem Verkehr gezogen“.

Die kraftstoffsparenden Routen stehen ersten Nutzer ab sofort in Deutschland zur Verfügung. In den kommenden Wochen wird das neue Feature allen Google Maps-Nutzern (iOS und Android) zur Verfügung.