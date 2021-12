Google & Facebook geschlagen: Underdog wird zur beliebtesten Internetseite 2021

Bei Google handelt es sich im Allgemeinen lediglich um eine Suchmaschine, doch der Mutterkonzern Alphabet Inc. bietet im Browser unzählige weitere Dienstleistungen wie etwa den Kartendienst Google Maps, den Google Übersetzer oder die Nachrichtensuchmaschine Google News. Sie alle fallen unter die Google.com-Domain, darum ist es nicht weiter verwunderlich, dass diese in puncto Datenverkehr bisher ungeschlagen war. Wobei „bisher“ hier das Stichwort ist. Denn gegen Ende 2021 riss eine andere Domain die Vorherrschaft an sich.

Google auf dem zweiten Platz – das ist der Sieger

Laut dem Beliebtheits-Ranking von Cloudflare thront derzeit das chinesische Videoportal beziehungsweise das soziale Netzwerk TikTok auf dem ersten Platz – gefolgt von den beiden US-Seite Google und Facebook. Interessant ist an dieser Stelle, dass das Bild Ende 2020 noch gänzlich anders aussah. So führte die Liste zwar auch noch vor einem Jahr nahezu die gleichen Domains wie heute, allerdings befand sich TikTok damals auf dem siebten Platz und damit weit vom Siegertreppchen entfernt. Das einzige weitere soziale Netzwerk, dass es neben TikTok und Facebook in die Top 10 geschafft hat, ist Twitter (auf dem neunten Platz).

Die populärsten Internetseiten 2021 im Überblick:

TikTok.com Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Amazon.com Netflix.com Twitter.com WhatsApp.com

Und wie sieht es mit den Besucherzahlen aus?

Abseits des Traffics hat Google wieder die Nase vorne – und zwar mit einem enormen Abstand. Laut den Daten von Similarweb (vom 01. November 2021) lag Google bei den Besucherzahlen im globalen Ranking auf dem ersten Platz. TikTok fand sich dagegen weit abgeschlagen auf dem 37. Platz wieder. Die dazugehörigen Besucherzahlen: 89,08 und 1,40 Milliarden.