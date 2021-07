Google Doodle: So ehrt der Konzern den Start der Olympischen Spiele

Dass die Olympischen Spiele im vorigen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, war für das Land der aufgehenden Sonne eine große Enttäuschung. Umso größer ist die Freude jetzt, trotz der Einschränkungen durch die Hygienemaßnahmen, Sportler aus aller Welt willkommen zu heißen und den größten Wettbewerb des internationalen sportlichen Vergleichs zu eröffnen.

Google entwickelt Doodle im Stil der Olympischen Spiele

Gemeinsam mit japanischen Entwicklern hat sich Google dazu entschlossen sein Firmenlogo den Olympischen Spielen gerecht in Szene zu setzen. Mit der “Insel der Champions” wird das Browserspiel für PC und Smartphone im 16-Bit-Look verfügbar sein. Das Studio4°C macht mit der Retrografik klassischen Spielen von früher alle Ehre. Die Calico Katze “Lucky” nimmt dich auf Eiland mit in den Kampf in sieben verschiedenen Disziplinen. Egal, ob Bogenschießen, Tischtennis, Skateboarding, Rugby, Kunstschwimmen, Klettern oder Marathonlauf: Lucy muss sich behaupten. Zu Beginn des Google Doodles ist außerdem eine Wahl zwischen einer Teamfarbe, den vier Logo Farben von Google, möglich.

Game mit japanisch kulturellem Touch

Das Google Doodle soll auf der einen Seite den Olympischen Spielen gerecht werden, andererseits jedoch auch seinem Austragungsort. Die Beteiligten möchten mit ihrer Produktion den Spielern die japanische Kultur, auch außerhalb des Sports, näher bringen. Inspiriert von der japanischen Folklore aus 47 verschiedenen Präfekturen Japans, ist das Spiel eine kulturelle Erfahrung für sich. Eingebunden wurden historische Charaktere, die einen historischen Bezug zu den jeweiligen Sportarten haben.

Da Frauen in japanischen Märchen oft als furchteinflößend galten, setzt die Produktion ein Zeichen mit der Integration von weiblichen Charakteren. Die Calico Katze Lucky ist dabei keine Ausnahme. Das Google Doodle richtet sich an alle Altersklassen und ist bemüht, klassische Spielmechanismen in ein Doodle einzubinden. Die sieben Mini-Games repräsentieren in der großen Welt zusammengefasst, eine Hommage an frühere Spiele und soll dem Spieler zeigen, dass virtuelle Spiele genauso viel Spaß machen, wie Sport im Freien.

Wer also vor dem Fernseher beim Anfeuern seiner Athleten Lust auf etwas japanische Atmosphäre bekommt, der spielt vielleicht die ein oder andere Sportart selbst. Virtuell versteht sich.