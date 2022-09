Google verkündet das Aus: Todesstoß für diesen Streaming-Dienst

Die Zukunft klang vielversprechend. Statt mit einer Konsole in den eigenen vier Wänden solltest du nur noch über einen Controller verfügen und überall auf der Welt zocken können. Die Spiele, die komplette Rechenpower und alles, was dazu gehört, kommt aus dem Internet. Möglich machte Google das mit seiner Spiele-Plattform Stadia. 2019 kam sie auf den Markt – doch sie erreichte nie mehr als ihr Fan-Publikum.

Google Stadia: Am 18. Januar 2023 ist Schluss

Jetzt zieht Google den Stecker. Stadia wird eingestellt. Ab dem 18. Januar 2023 sind Stadia-Spiele nicht mehr spielbar und der benötigte Controller wertlos. Immerhin: Stadia-Nutzer bekommen ihr Geld zurück – zumindest teilweise.

Schon ab sofort kannst du bei Google Stadia keine Spiele mehr kaufen. Das gilt auch für Erweiterungen und Spiele innerhalb von Käufen. Selbst das Pro-Abo ist nicht mehr verfügbar. Wer das Abo am 29. September gebucht hatte, kann es bis zum Ende nutzen.

Google Stadia

Hast du Spiele gekauft, so will Google sie dir vollständig erstatten. Das gilt auch für den Stadia Controller, sofern du ihn direkt bei Google gekauft hast. Das gilt für Stadia Controller, Founders Edition, Premiere Edition, und TV-Pakete mit Stadia. Erstattungen sollen in den kommenden Wochen erfolgen.

Für Google ist die Einstellung von Stadia also auch finanziell keine Freude. Nur die Gebühren für das Pro-Abo wird dir nicht erstattet. Sie sind somit die einzigen Einnahmen, die Google für das Projekt Stadia verbuchen können wird. Stadia will sich in den kommenden Wochen per Mail bei allen Nutzern bezüglich Erstattung melden.

Nach aktuellem Stand ist mit den Stadia-Controllern nach Abschalten der Stadia-Plattform leider nichts mehr anzufangen. Sie werden zu Elektroschrott, den du selbst entsorgen sollt. Das geht beispielsweise in großen Supermärkten, wo inzwischen kleine Elektrogeräte abgegeben werden können.