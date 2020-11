Google ändert seine Icons und erntet viel Spott: Das ist der Grund

Vor knapp einem Monat hat Google das neue Google Workplace präsentiert. Dabei handelt es sich um eine umgestaltete und stärker vernetzte Version der G Suite. Abseits der eigentlichen Neuerungen hat das US-Unternehmen allerdings noch ein weiters Merkmal verändert. So wurde das Design von Anwendungen wie Gmail, Google Meet, Google Drive und zahlreicher weiterer Programme verändert und vereinheitlicht. Und diese Änderung gilt natürlich nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Durchschnittsnutzer, die die Standard-Versionen der Google-Anwendungen verwenden. Mittlerweile erreichte das neue Design auch die Smartphones solcher Durchschnittsnutzer; doch dann geschah etwas, womit Google wohl nicht gerechnet hat: Es folgte eine Spott-Lawine in sozialen Netzwerken.

„Ich muss dringend die Zahl meiner Google-Apps reduzieren, weil ich die Icons nicht mehr auseinanderhalten kann“, schrieb ein Twitter-Nutzer. Und damit war er nicht allein. Eine andere Nutzerin behauptete, sie könne Gmail durch das neue Design Gmail nicht mehr so einfach finden, und dass das eine gute Entschuldigung für verspätete Antworten sei. Untermalt wurde diese Behauptung mit einem Vorher-Nachher-Bild der Google-Icons.

What’s fun about the new google icons is I can’t easily find my gmail tab anymore so if I don’t answer you in a timely manner please excuse the delay I just can’t find my email. pic.twitter.com/yCcSZ2NZLy