Glasfaser aus dem Baumarkt: Schnelles Internet binnen Stunden

FTTR – Fiber to the Room – nennt Huawei eine Lösung, die das Unternehmen jetzt auf der Anga Com in Köln demonstriert hat. Die transparente und flexible Glasfaserleitung ermöglicht es, selbst Glasfaserleitungen in deiner Wohnung zu verlegen. Auch ist es möglich, mit dieser Lösung ein Mehrfamilienhaus unauffällig und schnell mit Glasfaserleitungen vom Keller bis in jede Wohnung zu versorgen. Dass das geht, hat Huawei Deutschland nach eigenen Angaben in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf gezeigt. Das Haus habe in nur zweieinhalb Stunden eine komplette Innenverkabelung mit Glasfaser vom Keller bis in jede Wohnung gehabt.

Glasfaser in jedem Raum per Spritze

Das Verlegen ist dabei so einfach wie die Benutzung einer Silikonspritze aus dem Baumarkt. Statt Fugen im Bad abzudichten, verlegst du mit der Spritze aber ein Glasfaserkabel – beispielsweise entlang von Scheuerleisten in deiner Wohnung, entlang von Türrahmen oder unter Fußleisten entlang. Zu sehen ist es dabei fast gar nicht. Nach Angaben von Michael Lipka, bei Huawei zuständig für die technologischen Strategien, kann das so verlegte Glasfaserkabel problemlos überstrichen werden, stehen Renovierungen an. Die Biegeradien seien so gering, dass man die Kabel problemlos um Ecken verlegen könne.

Eine Spitze soll Glasfaser im Haus verlegen

Die Idee von Huawei ist, ein Set auszuliefern, dass du beispielsweise im Baumarkt kaufen können sollst. Das zu verlegende Glasfaserkabel kann bereits mit den notwendigen Glasfasersteckern ausgestattet sein. Als Kunde kannst du dann schätzen, wie lang die Glasfaserleitung sein muss, kaufst die entsprechende Länge und überschüssiges Kabel legst du in einer Auflegekassette ab. Alternativ soll es eine Variante geben, bei der du ein „Endlos“-Kabel bekommst und du die Stecker so selbst spleißen kannst. Das soll einfach und für jedermann machbar sein. So soll dann eines Tages Glasfaser bis in jedes Zimmer oder sogar bis zu jedem Endgerät verlegt werden können. Wann das System in Deutschland zu haben sein wird, ist vollkommen offen.