Girocard-Aus bei erster großen Bank? Das steckt wirklich dahinter

Die komplette Abschaffung der Girocard bei einer der großen Banken in Deutschland wäre so etwas wie das Öffnen der Büchse der Pandora. Denn bisher gibt es noch keine größere Bank, die den Zugang zur Girocard komplett verweigert. Lediglich einige Neobanken haben sich dazu entschlossen, die nur in Deutschland bekannte Girocard gar nicht im Angebot zu haben.

Doch was steckt nun hinter der vermeintlichen Abschaffung der Girocard bei Santander? Das Handelsblatt berichtete unlängst: „Santander setzt auf Visa, die Girocard läuft aus“. Das ließ zumindest für einige Medien so viel Interpretationsspielraum zu, dass diese von einer kompletten Abschaffung der Girocard schrieben. Das ist aber nur teilweise richtig.

Die Wahrheit ist eine andere. Wir haben bei Santander nachgefragt, ob eine Abschaffung der Girocard geplant ist. Das wäre vor allem für Kunden, die in kleineren Geschäften die „Nur EC-Karte“ akzeptieren ein Problem. Auch Berliner Bürgerämter akzeptieren ausschließlich diese Bezahlungsform für Dokumente.

Abschaffung der Girocard nur teilweise richtig

„Wir arbeiten gerade an einer Optimierung unseres Karten-Portfolios“, bestätigte uns die Pressestelle der Santander Bank. „Voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 werden wir unseren Kunden eine kostenlose Visa-Debit-Karte anbieten“, so heißt es weiter. Die Vorteile seien, dass diese Karte E-Commerce-fähig sein wird und auch weltweit einsetzbar. Das unterscheidet sie von einer Girocard, die keinen sinnvollen Einsatz im Internet ermöglicht. Auch die weltweite Nutzbarkeit wird sich in Zukunft erledigt haben.

Doch von einer kompletten Abschaffung der Girocard für bestehende Kunden bei Santander ist nicht die Rede. „Wenn Kunden jedoch die Girocard bevorzugen, können sie diese für eine Gebühr von 12 Euro pro Jahr weiterhin nutzen.“ Anders verhält sich das aber bei künftigen Neukunden: „Neuen Kunden bieten wir künftig nur noch die Visa-Debit-Karte an.“ Hier handelt es sich also wirklich um eine Abschaffung dieser Kartenform.

Generell steht die Girocard in Deutschland unter einem schlechten Stern. Mehrere Banken haben in den vergangenen Monaten angekündigt, die Girocard nur noch auf Nachfrage und gegen Gebühren anzubieten. Unter ihnen auch große Direktbanken wie die DKB, die ING oder die 1822direkt.