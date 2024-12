Geschenke vergessen? 5 Last-Minute-Ideen retten dein Fest

Weihnachten ist zum Greifen nah und du hast ein oder gar mehrere Geschenke vergessen? Damit bleibt eigentlich nur der stationäre Handel in der vollgestopften Innenstadt. Doch das Internet und wir wissen Rat. Denn es gibt auch einen Tag vor Weihnachten noch die Chance, nette Geschenke zu organisieren. Die Top-Geschenke-Tipps haben wir für dich hier zusammengetragen.

Last-Minute-Geschenk-Tipp: Reise-Gutscheine

Reisen war die vergangenen Jahre für viele gar nicht oder zumindest nicht ohne Weiteres möglich. Warum also nicht eine Reise als Geschenk? Das Timing ist aber schwierig – wer weiß schon, wann der oder die Beschenkte Urlaub hat. Deshalb sind Gutscheine, die lange einlösbar sind, die rettende Idee. Ganz auf Nummer sicher gehst du mit den Gutscheinen der Deutschen Bahn. Sie sind ganze fünf Jahre gültig und können flexibel, beispielsweise auch für eine Bahncard eingesetzt werden.

Wer lieber auf den Bahn-Konkurrenten Flixbus setzt, muss in einen der Flix-Shops oder Verkaufspunkte. Diese gibt es unter anderem bei REWE, Lidl, ALDI, Penny, Rossmann und DM. Die europäisch-ganzheitliche Lösung sind Tickets von Interrail. Sie sind aber von Anfang an personalisiert, und du brauchst einen Account dafür. Der Vorteil: Die Tickets sind ganze elf Monate gültig und du kannst sie erst kurz vor der ersten Fahrt mit den Ausweisdaten aktivieren. Alle Details, die du über Interrail wissen musst, haben wir dir in unserem Interrail-Spezial zusammengestellt.

Sprachen Lernen – Online-Kurse verschenken

Ist die kommende Reise schon geplant und deine Lieben brauchen noch ein bisschen Nachhilfe in der Landessprache des Reiseziels? Dann sind Sprachkurse das richtige Last-Minute-Weihnachts-Geschenk. Babbel ist einer der größten Anbieter und hat unterschiedliche Abos in petto. Für Paare, wie für Einzelpersonen können hier 3, 6 oder 12 Monate gebucht werden. Beschenkte können dann aus Kursen aus 14 Sprachen wählen. Unter anderem bietet Babbel Spanisch, Französisch oder auch Russisch sowie Türkisch, Norwegisch und Schwedisch an.

DAZN, Spotify und Co.: Unterhaltung schenken und sparen

Soll ein Sport- oder Musikfan beschenkt werden, bietet sich jetzt noch schnell ein Abo der einschlägigen Anbieter an. Amazon bietet hier alles, was das Herz begehrt. So kannst du mit Spotify, Netflix, DAZN oder auch Guthaben für den Google Playstore Freude verschenken.

Geschenke-Tipps – Die Alternativen

Einen Nachteil haben alle bisherigen Geschenke: Sie sind ohne Drucker nur schwer zu übergeben. Dafür gibt es als Alternative die Non-Food-Abteilungen der Lebensmittel-Händler. Sie waren in den vergangenen Weihnachtssaisons einer der Gewinner.

Ist dir das alles zu wenig digital, kannst du auch Apps verschenken. Wie das für iOS und Android geht, zeigen wir dir in einem gesonderten Artikel. Auch Hörbuchfans freuen sich auf Geschenke. Und so kannst du ihnen Audible-Hörbücher schenken. Noch spezieller ist die Auflistung über die aktuellen iTunes-Rabatte. Damit machst du aber nur Apple-Nutzern eine Freude – mit normalen Apple-Gutscheinen apropos nicht. Und wenn du ein Geschenk bekommen hast, das so gar nicht passt, zeigen wir dir hier, was du beim Zurückgeben beachten solltest:

Darauf musst du achten Geschenke zurückgeben