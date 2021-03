Gerüchte um Sonos Roam: Dieses Feature wäre komplett neu

Es ist erstaunlich, wie viele Informationen zum neuen Sonos-Lautsprecher schon durchgesickert sind, bevor das Unternehmen überhaupt erste Vorab-Informationen an die Presse gegeben hat. The Verge hat nicht nur Fotos, sondern auch zahlreiche weitere Eckdaten des neuen Lautsprechers. Er erinnert optisch sehr an eine Boom-Box oder einen ähnlichen mobilen Bluetooth-Lautsprecher, wie ihn zahlreiche Anbieter im Angebot haben.

Und genau das ist Sonos Roam offenbar auch. Ein mobiler Bluetooth-Lautsprecher. Doch anders als die im Markt bereits verfügbaren Modelle fügt er sich zu Hause in die Sonos-Umgebung ein und ähnelt so dem deutlich größeren Sonos Move. Während beim Sonos Move der Nutzer-Fokus wohl vor allem auf der Nutzung im Garten, der Terrasse oder bestenfalls noch dem Schrebergarten liegt, ist der neue Sonos Roam allein aufgrund seiner Größe erstmals wirklich zum Mitnehmen im Rucksack geeignet.

Sound Swap als neues Feature beim Sonos Roam

Unterwegs kannst du Sonos Roaming per Bluetooth ansteuern – so wie man es von einem mobilen Lautsprecher kennt. Natürlich geht das auch zu Hause. Und hier kommt dann ein besonderes und neues Feature zum Tragen. Sonos Roam kann die Musik, die er per Bluetooth zugespielt bekommt, in deine komplette Sonos-Umgebung weiterreichen. So kannst du erstmals Bluetooth als Zuspieler für dein Sonos-Netzwerk nutzen. The Verge bezeichnet dieses Feature als Sound Swap.

Sonos Roam wird mit einem automatischen Trueplay ausgestattet sein und sich so stets in deiner Umgebung einpegeln. So wird der Sound optimiert. Übrigens wird es nicht möglich sein, Sonos Roam als Bestandteil deines Heimkinos einzusetzen, heißt es bei The Verge. Sehr wohl kannst du ihn aber in kleinere, sonst nicht mit Sonos versorgte Räume stellen, wenn du ihn nicht unterwegs brauchst. Sein Akku soll zehn Stunden halten, unterwegs soll er vor Regenfällen durch eine IP-Zertifizierung geschützt sein.

Der neue mobile Lautsprecher soll, so heißt es vorab aus der Gerüchteküche, weniger als 500 Gramm wiegen und unter 200 Euro kosten, wenn er in Deutschland auf den Markt kommt. Wann das sein wird, ist nicht bekannt. Nur so viel: In dieser Woche wird Sonos seine Neuigkeit offiziell vorstellen. Keine neuen Gerüchte gibt es indes zum Sonos Kopfhörer, der bereits seit Langem erwartet wird. Ob Sonos dieses in dieser Woche ebenfalls aus dem Hut zaubert, bleibt also weiterhin abzuwarten.