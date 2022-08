Gericht urteilt: Diese Discounter-Strompreise müssen weiter gelten

Trotz vereinbarter Festpreise für Strom und Gas wollen die Anbieter ExtraEnergie und ExtraGrün die Preise erhöhen. Das hatte die Verbraucherzentrale NRW für unzulässig gehalten. Sie hatte beide Anbieter abgemahnt. Die aber wollen an ihrer Strategie festhalten, weshalb die Verbraucherschützer weitergezogen sind zum Landgericht Düsseldorf.

Was war passiert? Die Anbieter haben Festpreise mit so genannten eingeschränkten Preisgarantien angeboten. Das bedeutet, dass lediglich Preisänderungen wegen gestiegener Steuern, Abgaben oder Umlagen zulässig sind. Nicht zulässig sind aber Erhöhungen wegen steigender Kosten für die Beschaffung von Energie. Für diese Preissicherheit zahlt man in der Regel etwas mehr im Tarif als für ein vergleichbares Angebot ohne Preisgarantie.

Die Anbieter hatten den Krieg in der Ukraine als Störung der Geschäftsgrundlage bezeichnet. In der Folge beriefen sich die Anbieter bei der Preiserhöhung auf den §313 BGB. So folgten Preiserhöhungen von 29 Cent pro Kilowattstunde auf über 71 Cent. Gleich mehrere Anbieter hatten Ende Juli entsprechende Schreiben an ihre Kunden verschickt. Dabei ging es um die Marken Extraenergie, prioenergie, extragrün, EVD sowie Hit Energie. Die Erhöhung hätte zum 1. September greifen sollen.

Strompreise höher trotz Garantie: So handelst du als Kunde richtig

Zwar handelt es sich bei den Stromanbietern jeweils um eigenständige Firmen, doch sie haben Gemeinsamkeiten. So sitzen sie alle in Monheim am Rhein und haben mit Mordechay Maurice Ben-Moshe denselben Geschäftsführer. Nach Informationen von inside digital hat Ben-Moshe in der Vergangenheit auch auf dem Telekommunikationsmarkt für Aufsehen gesorgt. Dort hat er mit verschiedenen Call-by-Call-Anbieter für teils deutliche Tarifänderungen gesorgt. Das ist im Übrigen eine auffällige Parallele zum Stromio-Geschäftsführer Ömer Varol.

Mit Beschluss vom 26. August hat das Landgericht Düsseldorf nun dem Antrag der Verbraucherzentrale NRW gegen die ExtraEnergie GmbH entsprochen. Damit darf der Anbieter keine Preiserhöhungen für Strom und Gas wegen steigender Beschaffungskosten auf dem Großhandelsmarkt mitteilen, wenn die Verträge eine Preisgarantie enthalten, die auch Beschaffungspreise umfasst. ExtraEnergie muss also weiterhin zu den vertraglich vereinbarten Preisen beliefern.

Der Beschluss des Gerichts (Az. 12 O 247/22) schützt alle Kunden der ExtraEnergie GmbH. Dazu gehören auch die Marken „prioenergie“ sowie „HitEnergie“, die jeweils Strom- und Gasprodukte anbieten. Die Verbraucherzentrale rät: Wenn du betroffen bist, solltest du sowohl der Preiserhöhung als auch der AGB-Änderung widersprechen und Weiterbelieferung zu den vereinbarten Konditionen fordern. Dazu gibt es einen Musterbrief. Im Fall der Zuwiderhandlung gegen dieses gerichtliche Verbot droht das Landgericht dem Unternehmen ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro an. Allerdings: ExtraEnergie könne gegen den Beschluss Widerspruch einlegen.

Willst du deinen Anbieter wechseln, empfehlen wird dir unseren Partner remind.me. Dort kooperiert man nach eigenen Angaben nur mit seriösen Anbietern, überwacht die Vertragsbeziehung und reagiert, sollte ein Anbieter seine Preise erhöhen. Zudem hat remind.me nach eigenen Angaben Zugriff auf Tarife, die du bei den öffentlichen Vergleichsseiten nicht bekommst.