GeoBook mit Windows 11: Diese günstigen Laptops trotzen der Chip-Knappheit

Wer auf der Suche nach wirklich günstigen Laptops ist, die schnell verfügbar sind, kann den Notebooks der Marke GEO einen näheren Blick gewähren. Die Modelle richten sich an Einsteiger und setzen voll auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier wird deutlich: Vollwertige Gaming-Maschinen findest du dabei nicht. Wohl aber potente Notebooks, die im Büro als Begleitung zu Studium oder Schule sowie im schnellen Alltag eine gute Figur machen. Die aktuelle Linie ist voll mit dem neuen Windows 11 kompatibel – was nicht alle Laptops von sich behaupten können.

Das Argument für GEO-Notebooks, auch GeoBooks genannt, steht meist auf dem Preisschild. Der Fachhändler notebooksbilliger.de verkauft die Modelle teilweise exklusiv und empfiehlt sie unter dem Label „NBB Selection“, was mit umfangreichen Service-Versprechen einhergeht. Aber zu den harten und günstigen Fakten: GEO-Notebooks gibt es zu Preisen zwischen 250 und 450 Euro – für aktuelle Laptops vielversprechende Schnäppchen-Preise.

GeoBook 140 und GeoBook 240 im Kurz-Check

Das Top-Notebook der Serie ist das GeoBook 240. Das Gerät kostet neu 449 Euro (als B-Ware günstiger) und bietet eine gute Standardausrüstung im Laptop-Bereich. Dazu zählen ein 14 Zoll großes Full-HD-Display, 8 GB Arbeits- sowie 256 GB SSD-Speicher.

Beim Prozessor setzt der Hersteller auf Intels Pentium Silver (N5030) Chip-System. Der Chipsatz bietet eine Leistung von standardmäßig je 1,1 GHz in vier Rechenkernen. Im Boost-Modus sind es sogar 3,1 GHz. Die Prozessoren der Gemini Lake Serie sind 2019 erschienen, aber immer noch performant. Sie liegen etwa auf dem Niveau von Core i3 Prozessoren. Soviel zur Theorie: In der Praxis ist hiermit einiges möglich, insbesondere im Office- und Entertainment-Bereich. Ein Gaming-PC ist das GeoBook 240 jedoch nicht, hierfür fehlt es an dedizierter Grafikleistung.

Die im Vergleich mit High-End-PCs abgespeckt wirkende Ausstattung wirkt sich nicht zuletzt positiv auf die Akkuleistung aus. Mobil wird der 14-Zöller damit nämlich zum starken Begleiter mit einem langen Atem.

Die um fast 200 Euro günstigere Alternative ist das GeoBook 140. Dieser Laptop bietet ebenfalls ein 14 Zoll großes Display mit Standard-HD-Auflösung, ist beim Speicher mit 4 und 128 GB etwas kleiner und auch beim Prozessor, einem Celeron 4020, eine Regalstufe tiefer. Hier haben wir es im Vergleich weniger mit einem Allrounder als mit einer klassischen Office-Arbeitsmaschine zu tun. Dafür ist das GeoBook 140 mit seinen 259 Euro aber auch ein echter Preis-Tipp. Beide GeoBook-Laptops sind mit je 1,39 Kilogramm zudem angenehm leicht und gut zu transportieren.

GeoFlex 110 und GeoFlex 140: Günstig und flexibel

Einen etwas anderes Ansatz verfolgen die Notebooks der GeoFlex-Serie. Sie verfügen über ein 360-Grad-Scharnier und die Displays sind mit Touchscreen-Fähigkeiten ausgerüstet. Dadurch bieten sie eine weitere Bedienungs-Dimension, im Klartext: Komplett umgeklappt, kannst du das Notebook wie ein Tablet benutzen und nur per Touch-Gesten steuern. Das ist insbesondere unterwegs und bei kleinen Präsentationen auf dem Laptop-Bildschirm äußerst praktisch.

Das GeoFlex 140 mit 14-Zoll-Display kostet 349 Euro, das kleinere und mobilere GeoFlex 110 hat ein 11,6 Zoll großes Touch-Display und ist für 249 Euro erhältlich.

GeoFlex 110 Notebook mit 460-Grad-Scharnier und Touchscreen.

