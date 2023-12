Geniales Rätselspiel geschenkt: Vollversion für PC kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche, hochwertige Videospiele im Rahmen des hauseigenen Adventskalenders. Aktuell kannst du dir das Spiel „Snakebird Complete“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Du musst aber schnell sein: Das Angebot des aktuellen Spiels läuft nur noch bis zum heutigen 30. Dezember um 17:00 Uhr. Danach ist das nächste Spiel an der Reihe.

Heute kostenlos: Snakebird Complete

„Snakebird Complete“ ist ein außergewöhnliches Rätsel-Abenteuer. Es vereint die Hit-Klassiker Snakebird und Snakebird Primer unter einem Dach. In diesem Spiel hilfst du den Snakebirds dabei, ihren Hunger in mehr als 120 Leveln zu stillen. Sammle dazu Früchte und wachse, um dich durch die verschiedenen Level zu schlängeln. Snakebird ist für alle Rätsel-Fans geeignet. Ob du ein Rätselspiel Neuling, oder bereits ein Profi bist, Snakebird hat die richtige Herausforderung parat.

Snakebird Complete ist heute im Epic Games Store kostenlos verfügbar. Normalerweise kostet dich das Spiel etwa 14 Euro. Nachdem das Angebot endet, kannst du das Spiel permanent behalten, sofern du es dir vor Ablauf gesichert hast.

Snakebird ist ein fantastisches Rätselspiel.

DER EPIC GAMES STORE ADVENTSKALENDER

Für viele Gamer gehört der Adventskalender im Epic Games Store mittlerweile fest zur Weihnachtszeit dazu. Laut Insidern kannst du dich auch in diesem Jahr wieder auf 17 hochwertige Spiele freuen, die es im Rahmen der Aktion kostenlos gibt. Allerdings wurde der Ablauf der Aktion in diesem Jahr leicht geändert. So gab es nicht bereits ab dem 13. Dezember jeden Tag ein kostenloses Spiel, sondern erst ab dem 20. Dezember. Dafür soll die Aktion jedoch bis zum 20. Januar andauern.

Diese Spiele gab es in diesem Jahr bereits kostenlos: