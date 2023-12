Geniales Indie-Game geschenkt: Ein völlig verrücktes Abenteuer

Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche, hochwertige Videospiele im Rahmen des hauseigenen Adventskalenders. Aktuell kannst du dir das Spiel „Cursed to Golf“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Du musst aber schnell sein: Das Angebot des aktuellen Spiels läuft nur noch bis zum heutigen 28. Dezember um 17:00 Uhr. Danach ist das nächste Spiel an der Reihe.

Heute kostenlos: Cursed to Golf

„Cursed to Golf“ ist ein Golfspiel der ganz anderen Art. In diesem Spiel stehst du nicht etwa auf dem Rasen und berechnest Flugbahnen, sondern sammelst Power-ups und überquerst wahnsinnige Hindernisse. Schaffst du es nicht, die Kurse zu beenden, dann bleibst du auf ewig zum Golfspielen verdammt. Geleitet wirst du von einem mystischen Caddie, der dir stets mit Rat und Tat zur Seite steht. Schaffst du es, mit seiner Hilfe Erlösung zu finden und ins Leben zurückzukehren?

Cursed to Golf ist nur einen Tag lang kostenlos verfügbar und kostet dich sonst satte 20 Euro. Du kannst dir das Spiel im Epic Games Store sichern. Laut Kritikern handelt es sich um ein tolles Indie-Spiel, das ein idealer Zeitvertreib ist. Ob du Golf magst oder nicht, diese Kurse haben es in sich.

Cursed to Golf kostenlos im Epic Games Store.

DER EPIC GAMES STORE ADVENTSKALENDER

Für viele Gamer gehört der Adventskalender im Epic Games Store mittlerweile fest zur Weihnachtszeit dazu. Laut Insidern kannst du dich auch in diesem Jahr wieder auf 17 hochwertige Spiele freuen, die es im Rahmen der Aktion kostenlos gibt. Allerdings wurde der Ablauf der Aktion in diesem Jahr leicht geändert. So gab es nicht bereits ab dem 13. Dezember jeden Tag ein kostenloses Spiel, sondern erst ab dem 20. Dezember. Dafür soll die Aktion jedoch bis zum 20. Januar andauern.

Diese Spiele gab es in diesem Jahr bereits kostenlos: