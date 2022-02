Geniale Serien im März 2022 bei Sky: Action, Liebe, Mystery und mehr

Beim größten in Deutschland nutzbaren Pay-TV-Sender, Sky, tut sich in diesen Tagen einiges. So wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis endlich die dritte Staffel der Kultserie „Das Boot“ zur Verfügung steht. Doch das ist noch längst nicht alles. Viele weitere attraktive Film- und Serien-Neustarts stehen unmittelbar bevor.

Neue Serien bei Sky und Sky Ticket im März 2022

So kannst du dich unter anderem auf das neue Sky Original „The Rising“ freuen. In acht Episoden wird ab dem 11. März 2022 die Geschichte von Neve Kelly erzählt, die nach einer Party ihre eigene Leiche in einem Hotelzimmer findet. Alles deutet auf ein Verbrechen hin. Gefangen in einer Zwischenwelt, macht sie sich auf die Suche nach ihrem Mörder. In einer Mischung aus Crime- und Mysterythriller kannst du dich auf spektakuläre Bilder in der Landschaft Großbritanniens freuen. Als Vorlage diente das belgische Format „Beau Séjour“ („Zimmer 108“). Im linearen Fernsehen läuft „The Rising“ bei Sky Atlantic – immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen

Magst du es lieber etwas traditioneller? Dann sind vielleicht die sechs Folgen von „Adam Dalgliesh, Scotland Yard“ etwas für dich. Ab dem 15. März 2022 bei Sky Krimi verfügbar, tauchst du in dieser Serie in die Welt von England Mitte der 70er Jahre ab. Mord, Intrigen und Betrug gehören zum Tagesgeschäft des britischen Ermittlers Inspector Adam Dalgliesh. Aber gerade, wenn es brenzlig wird, läuft er zur Hochleistung auf. Dann setzt sich der sonst kühl-distanzierte Polizist mit Haut und Haaren dafür ein, die Mörder zu schnappen.

Zwei attraktive Serien-Fortsetzungen

Deutlich amüsanter geht es wiederum in „The Righteous Gemstones“ zu. Ab dem 22. März 2022 kannst du bei Sky Comedy die neun neuen Episoden der zweiten Staffel sehen. Schon im Januar 2020 lief die erste Staffel im deutschen Pay-TV-Programm, jetzt folgt endlich die Fortsetzung. Du wirst deine helle Freude an der Serie haben, wenn dir die aus den USA bekannten Fernsehprediger suspekt erscheinen. Genau die werden nämlich mit John Goodman in der Hauptrolle ordentlich auf die Schippe genommen. Und eine weitere gute Nachricht gibt es auch schon. HBO hat bereits eine dritte Staffel der Satire-Serie bestellt.

Und auch die Fortsetzung von „Euphoria“ ist eine Empfehlung wert. Die zweite Staffel kannst du ab dem 23. März 2022 immer mittwochs ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky Atlantic sehen – in acht weiteren Episoden. Zendaya Maree Stoermer Coleman gewann 2020 für ihre Hauptrolle in dieser Teenagerserie den Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie. Die Jury beeindruckte unter anderem das radikale, schonungslos ehrliche Porträt der Generation Z. Produziert wird die Serie unter anderem von Hip-Hop-Star Drake.

Serientitel Staffel Starttermin Sender JOE vs CAROLE 1 4. März 2022 Peacock The Rising 1 11. März 2022 Sky Atlantic Adam Dalgliesh, Scotland Yard 1 15. März 2022 Sky Krimi Funeral for a Dog 1 17. März 2022 Sky Atlantic The Dead Lands 1 22. März 2022 Sky Atlantic The Righteous Gemstones 2 22. März 2022 Sky Comedy Euphoria 2 23. März 2022 Sky Atlantic Halo 1 25. März 2022 Sky Atlantic Die Goldbergs 9 28. März 2022 Sky Comedy Das Boot 3 9. April 2022 Sky One The Lazarus Project 1 April 2022 Sky Atlantic Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Munich Match 1 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky Das Boot 4 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock Unwanted 1 2023 Sky

Neue Film-Blockbuster im März 2022 bei Sky

Neben neuen Serien kannst du dich im März natürlich auch über einige neue Film-Premieren bei Sky freuen.

Ammonite (2. März 2022)

Freaky (4. März 2022)

The Father (5. März 2022)

Nobody (11. März 2022)

Minari: Wo wir Wurzeln schlagen (16. März 2022)

Run Hide Fight (18. März 2022)

Promising Young Woman (19. März 2022)

The Nest – Alles zu haben ist nie genug (21. März 2022)

The Forever Purge (25. März 2022)

The Virtuoso (28. März 2022)

Eine Übersicht zu den aktuell bei Sky verfügbaren Pay-TV-Paketen haben wir für dich in einem separaten Ratgeber zusammengefasst. Dort erfährst du auch alles dazu, mit welchen Kosten zu bei Sky rechnen musst.

Jetzt weiterlesen Was kostet Sky? Die neuen Preise für Sky Pakete in der Übersicht