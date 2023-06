Geniale Kampf- und Jagdspiele für PC komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell „Guacamelee! Super Turbo Championship Edition“ und „Guacamelee 2!“. Das Angebot läuft noch bis zum 22. Juni um 17:00 Uhr. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store, den du dir jederzeit erstellen kannst. Jede Woche gibt es hier großartige Spiele, die Epic kostenlos anbietet.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Guacamelee!“

Nur diese Woche kannst du dir „Guacamelee! 2“ und „Guacamelee! Super Turbo Championship Edition“ kostenlos im Epic Games Store sichern. Es handelt sich bei den beiden Spielen um liebevoll gestaltete Action-Plattformspiele, die sich thematisch an Mexiko und mexikanischen Sagen orientieren. Im ersten Teil ist es deine Aufgabe, das schönste Mädchen der Welt, die Tochter von El Presidente, zu retten. Dazu musst du jedoch gegen den bösen Carlos Calaca und seine Horden untoter Schergen antreten.

Im zweiten Teil des Spiels wird diese Geschichte fortgesetzt und um zahlreiche handgefertigte Level ergänzt. Kämpfe dich auch hier im Mexiverse zum Sieg und erlerne neue Moves, die dir auf dem Schlachtfeld zum Sieg verhelfen.

Guacamelee! entführt dich in eine wunderschöne Welt.

Bald kostenlos: „Idle Champions of the Forgotten Realms“

Bei „Idle Champions of the Forgotten Realms“ handelt es sich um ein strategisches Management-Spiel aus der Welt von Dungeons & Dragons. Es vereint zahlreiche Charaktere auf dem Universum von D&D in einem großen Abenteuer, das auf dich wartet. Nächste Woche erhältst du bei deiner Anmeldung im Spiel einen epischen Bonus, der einem Wert von 100 US-Dollar entspricht.

Dabei handelt es sich um das „Wulfgar’s Legends of Renown“-Paket, das du bei deiner Anmeldung kostenlos erhältst. Es enthält einige Truhen, einen neuen Champion, einen exklusiven Vertrauten und einen neuen Skin. Das Angebot ist nur vom 22. Juni bis zum 29. Juni im Epic Games Store gültig.

Bald im Epic Games Store: „theHunter: Call of the Wild“

Du wolltest schon immer mal auf die Jagd gehen, wusstest aber nicht, wo du anfangen sollst? In „theHunter: Call of the Wild“ kann jeder in eine atmosphärische Welt der Jagd eintauchen. Du kannst diese Erfahrung über den Multiplayer-Modus des Spiels auch mit Freunden teilen. Laut den Entwicklern handelt es sich bei diesem Spiel um das wohl realistischste Jagdspiel überhaupt.

Die Welt des Spiels ist atemberaubend schön.

Du kannst selbst bestimmen, wie du auf die Jagd gehen willst. Ob du dazu einen Bogen oder ein Gewehr benutzt, ist ganz dir überlassen. Auch welche Tiere du jagst, ist deine Entscheidung. Sicher dir das Spiel ab nächster Woche, wenn es kostenlos im Epic Games Store verfügbar ist.