Ich erinnere mich an den 11. März 2020: Das Rheinische Derby zwischen Mönchengladbach und dem FC Köln. Es war kurz vor dem Lockdown. Großveranstaltungen waren schon verboten, Kitas und Schulen sollten kurz darauf schließen. Es war das erste Geisterspiel in der Corona-Pandemie. Und ich fand es fürchterlich. Das ist kein Bashing gegen das Spiel oder die Mannschaften, sondern es fehlte schlichtweg die Atmosphäre.

Zu hören waren neben dem Sky-Kommentator lediglich die Rufe der Trainer, die Schreie der Spieler, die Pfeife des Schiris und das Kicken gegen den Ball. Spaß hat das nicht gemacht. Entsprechend skeptisch war ich auch, was weitere Geisterspiele angeht, die die DFL jetzt angesetzt hat. Politische Debatten, ob eine Sonderstellung der Bundesliga richtig oder falsch ist sollen hierbei bewusst kein Thema sein.

Erinnerungen an die Südafrika-WM werden wach

Kurz vor dem Re-Start kündigte Sky vergangene Woche an, man wolle alternativ zum echten Ton aus dem Stadion auch eine Topoption anbieten, die „zum Spielgeschehen passende Fan-Gesänge der beteiligten Mannschaften und Publikumsreaktionen“ bietet. Bei uns in der Redaktion waren die Reaktionen unter den Fußballfans – nennen wir es einmal – skeptisch. Für mich wurden Erinnerungen an die Vuvuzelas der WM 2010 wach. Erst gab es für europäische Ohren nerviges Getröte und später einen gefilterten Ton ohne Stimmung.

Nun also künstlicher Ton statt Geisterstimmung bei Sky. Aber ich persönlich muss sagen: Danke Sky. Mit haben das Gucken der Spiele deutlich mehr Spaß gemacht, wenn ich die neue Tonoption eingeschaltet habe. Denn Fußball ist für mich persönlich vor allem eins: Unterhaltung.

Revier-Derby mit Freundschaftsspiel-Stimmung

Während das Revier-Derby Dortmund gegen Schalke mit dem echten Ton aus dem Stadion akustisch auf mich wirkte, wie ein Freundschaftsspiel in der Kreisklasse, kam mit der neuen Option echte Stimmung auf. Denn Sky spielt nicht einfach nur ein Band ab, sondern passt sogar die vermeintlichen Reaktionen der Fans an das Spielgeschehen an – Pfeifkonzerte bei Ballbesitz des Gegners inklusive.

Zugegeben – nicht immer passten die Reaktionen und die Fangesänge wirklich zum Bild, aber seis drum. Besser als die trostlose Stimmung aus dem Stadion ist es allemal. Schade nur, dass diese Tonoption nur echten Pay-TV-Zuschauern angeboten wird. Über Sky Go oder Sky Ticket gibt es sie nicht.

Wie siehst du die neue Ton-Option? Kommt bei dir bessere Fußball-Stimmung auf? Oder denkst du, nur echte Reaktionen live aus dem Stadion transportiert echte Stimmung?