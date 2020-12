Geheimplan bei Netflix? Diese Funktion verrät erste Details

In den vergangenen Monaten hat Netflix deutlich an Popularität gewonnen. Kein Wunder, hatten während des pandemiebedingten Lockdowns in der ersten Hälfte des Jahres deutlich mehr Menschen Zeit für Filme und Serien als sonst. Doch die Profiteure lehnen sich nicht zurück, sondern arbeiten weiter an neuen Funktionen, die die Apps noch besser machen sollen. Das neueste Feature richtet sich vor allem an Netflix-Nutzer, die Filme und Serien unterwegs streamen.

Netflix schaltet das Bild aus

So arbeitet Netflix einem Bericht zufolge an einer Funktion, die auf dem Smartphone nur den Ton ausgibt, nicht jedoch das Bild. Eine Audiowiedergabe im Hintergrund. Das bedeutet: Schaust du dir in der Netflix-App auf deinem Handy einen Film oder eine Serie an, kannst du den Videostream ausschalten und bekommst nur noch die Tonspur auf die Ohren. Nun fragen sich viele vermutlich zurecht: Wieso sollte ich bei einem Film, den man nun mal auch aufgrund der Bilder schaut, auf das Bild verzichten? Dafür gibt es mehrere Gründe.

Den Film ganz einfach zu Ende hören

Vor allem für Nutzer, die einen Mobilfunkvertrag mit wenig Datenvolumen haben, ist diese Funktion interessant. Denn es gibt auch Filme, Serien und Netflix-Shows, die man durchaus ohne Bild sehen kann. Fällt der Sehsinn weg, liegt die volle Konzentration auf dem Gehör und den Dialogen in Filmen. Das könnte eine ganz neue Perspektive des Filmsehens, beziehungsweise Filmhörens, eröffnen. Zudem wird mit ausgeschaltetem Smartphone-Display auch die Akkulaufzeit erhöht. So kann man den Film bei kritischem Akkustand vielleicht nicht mehr zu Ende sehen, aber noch zu Ende hören.

Mehr als nur eine Funktion?

Vielleicht ist die neue Funktion aber nur ein Vorbote eines gänzlich neuen Angebots und Netflix arbeitet daran, demnächst auch Podcasts anzubieten. Ob es so ist, wird sich demnächst zeigen. Noch befindet sich die Funktion in der Beta-Phase. Wann Netflix sie für alle Nutzer verfügbar macht, ist unklar.