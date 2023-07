Gas und Öl werden teurer: Regierung erhöht Kosten fossiler Brennstoffe  

Experten haben bereits Alarm geschlagen, was die zukünftige Wirtschaftlichkeit von Gasheizungen betrifft. Die Zeiten, in denen sich Gas und Öl günstig einkaufen ließen, liegen lange hinter uns. Während sich die heutigen Preise nach der Energiekrise noch nicht stabilisiert haben, sollen die fossilen Brennstoffe künftig noch teurer werden. Die Regierung plant, die Kosten für CO₂-Zertifikate um 50 Prozent zu erhöhen.

Gas- und Öl-Preise steigen durch CO₂-Zertifikate an

Es ist bereits seit Längerem im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) festgelegt, dass fossile Brennstoffe im Laufe der Jahre teurer werden sollen. Verantwortlich sind dafür die national eingeführten CO₂-Zertifikate, die den europäischen Emissionshandel (ETS) für Energie und Industrie ergänzen. Im neuen Haushaltsentwurf des Finanzministeriums heißt es „Die Einnahmen aus dem BEHG sollen durch eine Erhöhung der Zertifikatepreise ab 2024 gestärkt werden.“ Endgültige Regelungen kann zu diesen Plänen bisher nicht einsehen, da der Entwurf zum Haushaltsfinanzierungsgesetz noch nicht vorliegt. Doch es gibt Vermutungen darüber, dass der CO₂-Preis zum 01. Januar 2024 um 50 Prozent steigen soll. Bisher war die Tonne CO₂ auf einen Preis von 30 Euro angesetzt. Künftig könnten sie stattdessen 45 Euro kosten. Eine Bestätigung der Zahlen erfolgte bisher jedoch weder aus dem Finanz- noch dem Wirtschaftsministerium.

Während das Emissionshandelsgesetz aus dem Jahr 2019 stammt, wurden die darin festgelegten CO₂-Preise bereits mehrfach verändert. Auf lange Sicht soll der Zertifikathandel als Auktion eingeführt werden, für die Jahre 2021 bis 2025 jedoch soll hingegen ein steigender CO₂-Preis festgelegt bleiben. Erst ab dem Jahr 2027 soll der echte Handel mit Emissionszertifikaten beginnen, im Jahr 2026 rechnet man bisher mit Preisen zwischen 55 und 65 Euro für eine Tonne CO₂. Die Bundesregierung hat Zeit, bis November 2024 zu entscheiden, ob der Preiskorridor festgesetzt werden soll.

CO₂-Preise erhöhen Energiepreise für Verbraucher

Problematisch wären die neuen CO₂-Preise im kommenden Jahr vor allem für Verbraucher, da sie sich direkt auf den Handelspreisen für Gas und Öl niederschlagen. Berechnungen des Vergleichsportals Check24 nach müsste eine Familie mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden 214 Euro CO₂-Preis zahlen, wenn es zu einer Erhöhung auf 45 Euro die Tonne kommt. Bleiben die Preise bei 30 Euro sind es noch immer üppige 166 Euro, die nur aufgrund des CO₂-Preises entstehen. Single-Haushalte mit einem jährlichen Verbrauch von circa 5.000 Kilowattstunden müssen mit 54 Euro zusätzlichen Kosten rechnen. Knapp 12 Euro mehr als sie mit dem Zertifikatspreis von 30 Euro zahlen müssten.

Ähnlich sieht es auch bei Haushalten aus, die mit Heizöl ihr Heim wärmen. Bei einem Verbrauch von 2.000 Litern müssten sie allein 284 Euro CO₂-Preis zahlen. Knapp 63 Euro mehr als den bisherigen Plänen. Bei einem Single-Haushalt gehen die Rechnungen von knapp 71 Euro CO₂-Preis aus, während zuvor mit 55 Euro gerechnet wurde. Setzen sich die Preiserhöhungen innerhalb der nächsten Jahre weiter fort, steigen auch die Kosten für Verbraucher weiter an. Läge der CO₂-Preis 2026 etwa bei 60 Euro pro Tonne, müsste der Gas-Haushalt bereits 332 Euro jährlich extra bezahlen. Bei Singles lägen die zusätzlichen Kosten bei 88 Euro. Für den Öl-Haushalt läge die Summe mit 442 Euro noch höher. Beim Single wären es rund 110 Euro, die er zusätzlich aufbringen muss. Selbst wenn sich die Gaspreise also weiterhin entspannen würden, käme diese Entlastung nicht oder nur teilweise beim Verbraucher an.