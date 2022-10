Gas sparen: Diese Gasanbieter versprechen dir 100 Euro Prämie

Die Gaspreise an den Energiemärkten sind in den vergangenen Monaten sehr stark angestiegen. Viele Anbieter haben diese Preise schon an ihre Kunden weitergegeben. Denn viele Anbieter stehen vor einem Dilemma. Einem Teil ihrer Kunden haben sie eine Preisgarantie versprochen, als die Preise im Einkauf noch niedrig waren. Sie hatten sich langfristig günstige Einkaufspreise gesichert – doch diese Verträge haben sich oftmals in Luft aufgelöst, da die Lieferungen aus Russland weitgehend ausfallen. Jetzt müssen sie teure Alternativen einkaufen. Schlechtesten falls legen sie mit jeder Kilowattstunde Gasverbrauch drauf. So haben sie ein Interesse, dass auch Verbraucher, die noch günstiges Gas beziehen, Gas einsparen. Nun gibt es eine Gas-Prämie.

Gas sparen: EnBW und Yello versprechen 100 Euro Gas Prämie

Zwei Anbieter haben nun eine Prämie ausgelobt, wenn du es schaffst, zehn Prozent deines Vorjahres-Gasverbrauche einzusparen. Kunden von Yello und EnBW, die zwischen Oktober 2022 und April 2023 zehn Prozent Gas einsparen, erhalten von Yello beziehungsweise EnBW 100 Euro Prämie.

Damit das funktioniert, musst du dich allerdings bei den Anbietern registrieren. In der App der Anbieter muss deinen aktuellen Zählerstand eingeben. Das gleiche musst du noch einmal zwischen dem 1. April und dem 15. April 2023 (bei Yello) beziehungsweise 30. April 2023 (bei EnBW) machen. Hast du in dieser Zeit deinen Gasverbrauch soweit reduziert, dass zehn Prozent Ersparnis gegenüber dem Vorjahr dabei herauskommen, wird nicht nur deine Rechnung um diesen Betrag geringer ausfallen, sondern die Anbieter zahlen dir auch noch 100 Euro Prämie.

Allerdings geht das im Fall von Yello nicht, wenn du nach dem 15. Oktober 2021 umgezogen bist oder bis 30. Juni 2023 umziehen wirst. Das ist insofern verständlich, als dass du in einer anderen Wohnung natürlich ein anderes Heizverhalten hast. Bei EnBW solltest du ebenfalls schon seit mindestens einem Jahr in deiner Wohnung wohnen. Es ist allerdings bei beiden Anbietern nicht erforderlich, schon seit mehr als einem Jahr Kunde zu sein. So heißt es bei EnBW, man ermittle „den Verbrauch im Vergleichszeitraum aus den bereits vorliegenden Informationen (vorliegende Rechnung, vorliegende Netzbetreiberinformationen) und unter Berücksichtigung von Temperatureffekten (kalter Winter, warmer Winter).“ Das derzeit (zu) warme Wetter spielt dir also nur bedingt in die Karten. Übrigens: Die Aktion richtet sich nicht an Neukunden. Bei beiden Anbietern musst du seit mindestens 1. August 2022 Kunde sein.

Alle Detail-Infos findest du auf den Aktionsseiten von Yello und EnBW.

So kannst du den Gasverbrauch senken

Sowohl Yello als auch EnBW geben ihren Kunden gleichzeitig Tipps zum Gassparen an die Hand. So, heißt es bei EnBW, dass die Reduzierung der Raumtemperatur um ein Grad den Energieverbrauch der Heizung bereits um bis zu 6 Prozent senken kann? Und wer sich statt täglich sieben Minuten nur fünf Minuten unter die Duschbrause stelle, senke seine Energiekosten um etwa 30 Prozent.

Wir haben dir weitere wichtige Tipps zum Einsparen beim Gasverbrauch zusammengestellt.