Gas ist im Dezember kostenlos, neuer Gaspreis für alle

Die Gas-Soforthilfe im Dezember kommt. Das bedeutet, dass der Staat deinen Gas-Abschlag für Dezember zahlt. Im Gegensatz zum ursprünglichen Gesetzentwurf hat die Bundesregierung bei der Berechnung der Höhe des Dezember-Zuschlags Anpassungen vorgenommen. Die Höhe soll nun ein Zwölftel des im September prognostizierten Jahresverbrauchs, multipliziert mit dem Arbeitspreis zum Stichtag 1. Dezember, betragen. Ein Beispiel: Du hast im September bei deinem Gasanbieter einen Jahresverbrauch von 20.000 kWh angegeben. Ein Zwölftel dieses Wertes (1.666 kWh) erstattet dir der Staat – und zwar mit dem Preis, der für dich zum 1. Dezember gilt. Bei einem Arbeitspreis von 16 Cent würdest du also 266 Euro erstattet bekommen.

Bei Mietern, deren Verbrauch von Gas oder Fernwärme erst mit zeitlicher Verzögerung über die jährliche Betriebskostenabrechnung des Vermieters abgerechnet wird, erfolgt die Entlastung über eine Gutschrift auf die Betriebskostenabrechnung. Wenn du als Mieter bereits eine Erhöhung der Abschläge in 2022 erhalten hast, wirst du im Dezember um diese Erhöhung einmalig entlastet.

Ursprünglich hatte die Regierung vorgesehen, nicht die Prognose, sondern den tatsächlichen Verbrauch zu nutzen. Außerdem sollte dafür der Dezember, nicht der September herangezogen werden. Das hatte für Kritik gesorgt, weil es dadurch einen Anreiz gegeben hätte, den Gasverbrauch zu erhöhen. Nun aber folgt die Bundesregierung dem Rat der von ihr einberufenen Expertenkommission.

Was gilt bei neuen Gas-Verträgen?

Hast du erst nach September einen Gasvertrag abgeschlossen – etwa wegen eines Umzugs – soll für die Höhe der Entlastung ein „typischer Jahresverbrauch“ zugrunde gelegt werden. Verbraucher, die im Dezember keine Rechnung ihres Gasversorgers erhalten, über die der Sofortzuschlag abgerechnet werden könnte, müssen entweder keinen Januar-Abschlag zahlen oder erhalten den Sofortzuschlag mit der Januar-Rechnung.

Auch für Fernwärme-Kunden gibt es gute Nachrichten: Den Versorgungsunternehmen steht frei, ob sie den Sofortzuschlag in der Dezember-Rechnung gutschreiben oder ob sie den Dezember-Abschlag einfach erlassen.

Das weitere Verfahren muss nun schnell gehen. Denn auch wenn das Bundeskabinett sich darauf festgelegt hat, braucht es noch die übliche Gesetzgebung. Der entsprechende Gesetzentwurf zur „Soforthilfe“ geht jetzt in die parlamentarischen Beratungen. Am 10. und 11. November wird das Thema im Bundestag beraten, der Bundesrat soll dann ebenfalls schon am 11. November zustimmen – in einer Sondersitzung. Bis Mitte November sollen die Versorger die zu erstattende Abschlagssumme ermitteln, damit sie zum 1. Dezember die Abschläge vom Staat bekommen.

Gaspreisbremse schon ab Februar „angestrebt“

Diese Zahlung soll einmalig bleiben. Doch so, wie beim Strom eine Strompreisbremse kommt, kommt beim Gas eine Gaspreisbremse. Hier soll es ab März für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs einen Deckel auf 12 Cent pro Kilowattstunde geben. Eine Rückwirkung zum 1. Februar wird angestrebt. Sie gilt bis April 2024. Zum Vergleich: Bei neuen Gasverträgen gelten aktuell Preise von im Durchschnitt etwa 21 Cent pro Kilowattstunde. Für Fernwärme sinkt der Preis im Rahmen dieser Bremse auf 9,5 Cent pro Kilowattstunde.

Für den weiteren Verbrauch über die 80 Prozent hinaus gilt der Marktpreis. Dabei nimmt man auch wieder den Verbrauch aus der Vergangenheit als Maßstab. Die Differenz soll über eine Gutschrift erfolgen. Verbrauchst du weniger, wird deine Rechnung automatisch geringer – die monatliche Gutschrift durch die Gaspreisbremse bleibt gleich.

Wichtig: Weder für die Erstattung im Dezember noch für die Gaspreisbremse musst du etwas tun. Die Erstattungen erfolgen automatisch.

So kannst du den Gasverbrauch senken

