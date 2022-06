Gas-Anbieter vor Pleitewelle? Das solltest du beim Abschlag beachten

Es bestehe ein hohes Risiko, „dass Energieversorger möglicherweise in eine ökonomische Lage kommen, wo sie nicht mehr Geld am Markt aufnehmen können, um Gas einzukaufen“. So zitiert die Tagesschau den Minister, in dessen Zuständigkeit die Energieversorgung in Deutschland fällt. Seine Befürchtung: Bei heftigen Preissprüngen im Einkauf können „die Unternehmen umfallen“. Das habe dann Folgen für Stadtwerke, Unternehmen und Verbraucher.

Zu den aktuellen Engpässen kommt es in Folge des Ukraine-Krieges. Vor einigen Tagen hat Russland die Gas-Lieferungen über die wichtige Pipeline North Stream 1 auf 40 Prozent reduziert. Anfang Juli wird gar kein Gas fließen – planmäßig wegen Wartungsarbeiten. Doch es gibt Befürchtungen, dass auch nach dem Ende dieser Arbeiten kein Gas mehr ankommt. Dann kommen zunächst einmal die Vorräte in den Gasspeichern zum Einsatz.

Stellt Russland die Lieferung mit Gas komplett ein, kommen vor allem jene Unternehmen ins Schlingern, die ihr Gas aus Russland beziehen. Das sind zunächst einmal die Vorlieferanten und Großhändler, die dann gezwungen wären, Gas auf dem freien Markt zu horrenden Preisen einzukaufen. Diese Spot-Märkte mit ihren anziehenden Preisen hatten im Wintern auf dem Strommarkt beispielsweise zum Aus von Stromio und gas.de gesorgt. Normalerweise sind die Transporteure und Weiterverkäufer Fixpreise im Einkauf gewohnt.

Kettenreaktion befürchtet

Müssen die Großhändler mehr zahlen, müssen sie ihren Kunden mehr berechnen. Das könnten beispielsweise deine Stadtwerke sein. Problematisch kann es werden, wenn es ebenfalls Fixpreis-Vereinbarungen gibt und so der Großhändler am Ende nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann. Gleiches gilt dann für deinen Versorger.

Andreas Schröder, Leiter der Energieanalyse beim Energiemarktforscher ICIS, befürchtet laut der Tagesschau, dass es zu massiven Problem kommen könnte, wenn am Ende ein Grundversorger ausfällt. „Wenn ein Grundversorger für eine ganze Stadt ausfällt, kann ein Domino-Effekt entstehen.“ Die Preise würden explosionsartig steifen, was Endkunden in die Insolvenz treiben könnte.

Damit es nicht zu Insolvenzen bei den Versorgern kommt, könnte eine Preisanpassungsklausel im Energiesicherungsgesetz greifen. Sie kann mit Stufe 2 des Notfallplans zum Einsatz kommen, sobald die Bundesnetzagentur eine entsprechende Lage feststellt. Dann kann jeder Versorger entlang der kompletten Lieferkette ungeachtet bestehender Verträge die entstandenen Kosten weitergeben. Der Leidtragende ist dann am Ende der Verbraucher – also du.

Vorsicht bei der Abschlagszahlung an den Gas-Anbieter

Wichtig für dich: Achte darauf, wie hoch deine Abschlagszahlung ist. Wenn dein Anbieter diese erhöhen will, sollte das nur im Rahmen einer angekündigten Preiserhöhung erfolgen. Die Abschlagserhöhung sollte nicht höher sein als die Preiserhöhung. Das ist wichtig, sollte dein Gas-Anbieter tatsächlich in die Insolvenz gehen müssen. Dann nämlich wirst du zu viel gezahltes Geld nicht wiedersehen. Du solltest daher keinesfalls freiwillig deinen Abschlag erhöhen, um eine Nachzahlung zu vermeiden. Befürchtest du eine Nachzahlung, spar das Geld liebe – notfalls im guten alten Sparschwein.

Außerdem solltest du darauf achten, dass du einen seriösen Gasversorger hast. Diese zu erkennen, ist für Normalverbraucher schwer. Wir empfehlen dir daher, unseren Partner remind.me zu beauftragen. Hier kümmern sich Experten um deinen Gas-Vertrag und behalten ihn im Blick – auch und vor allem bei Preiserhöhungen. Der Service ist für dich kostenlos.

Jetzt weiterlesen Gas Notfallplan: Dieser Schritt wird höhere Gas-Preise für dich bedeuten