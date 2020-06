Das Nubia RedMagic 5G ist ein echter Hingucker: Für unter 600 Euro gibt es hier ein Smartphone mit Snapdragon 865, 8 GB Arbeitsspeicher, 144-Hz-Display und On-Top-Features, wie visualisierbarer Rückseiten-Animation, einem physischen Kühler und Schultertasten für optimales Gaming-Flair.

Jetzt, ab dem 1. Juni, kannst du auch die Style-Version „Hot Rod Red“ vorbestellen. Positiver Nebeneffekt: 1 Prozent aus den Vorverkaufserlösen werden an die Gemeinnützige Organisation Child’s Play gespendet.

Das Gaming-Setup für die Hosentasche

Mit 6,65 Zoll ist das AMOLED-Display samt 144-Hertz-Bildwiederholrate ideal zugeschnitten: Technisch ist es ohnehin auf dem Weg nach ganz oben. Aber auch bei der Größe scheint Nubia ins Schwarze getroffen zu haben: Groß genug, um Mobile Games toll darzustellen, aber weiterhin im gewöhnlichen Handy-Format gehalten, sodass du das Smartphone auch herkömmlich zum Surfen, Telefonieren oder für Messenger benutzen kannst.

Für die pure Leistung unter der Haube sorgt der aktuelle Spitzenprozessor von Qualcomm, ein Snapdragon 865. Den baut aber fast jeder Flaggschiff-Hersteller ohne eigene Prozessoren-Sparte ein. Was macht das RedMagic 5G also besonders?

Schultertasten, Kühlung und weitere Gaming-Features

Aus dem normalen Smartphone wird ein Gaming-Smartphone durch verschiedene kleine und größere Zusatz-Featuers. Beim RedMagic 5G sprechen wir dabei insbesondere von den Schultertasten, die ein besseres Steuer-Erlebnis im Querformat möglich machen. Dabei kannst du diese Trigger-Buttons je nach Spiel frei konfigurieren. Auch der dedizierte Gaming-Mode Game Space 2.1 kann mehr als nur die Leistung kurzzeitig hochtakten. Software- und Hardware-Zahnrädchen machen den Modus zur idealen Zocker-Hilfe.

Dabei sei auch die integrierte Flüssigkeitskühlung, gepaart mit der ebenfalls integrierten Luftkühlung erwähnt: Physische Lüfter-Schächte sorgen für bleibend hohe Performance bei den anstrengendsten Spielen. Generell ist das Handy optisch ein Hingucker: Der RedMagic-Schriftzug auf der Rückseite lässt sich mit bunten Leuchten individuell visualisieren.

→ Mehr Details zur Ausstattung des RedMagic 5G findest du auf der Produktseite

Last but not least ist die Hardware natürlich ein Leckerbissen für den Preis von 579 Euro. Hier gibt es den Streifzug durch das Datenblatt:

Nubia RedMagic 5G Software Android 10 Prozessor Snapdragon 865 Display 6,65 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 218 g Farbe Einführungspreis 579 € Marktstart April 2020

RedMagic 5G ab sofort erhältlich

Das RedMagic 5G ist jetzt offiziell und als EU-Version erhältlich. Es kostet humane 579 Euro in der Version mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz. Die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher gibt es für 649 Euro. Du bekommst beide Varianten im Online-Shop von Nubia.

