Gamescom 2022: Diese fünf Geheimtipps sind einen Blick wert

Indie-Games werden unabhängig vom Investment großer Publisher entwickelt. Häufig arbeiten hier kleine Teams von wenigen Personen mit viel Leidenschaft an einem Spiel. Statt mit Blockbuster-Grafik, überzeugen die Indie-Spiele mit innovativen Ideen und liebevoller Gestaltung.

Auf der Gamescom 2022 konnte man viele dieser Titel in der sogenannten Indie-Arena ausprobieren. Ein separater Bereich, der diesen kleinen Studios gewidmet war. Wir waren vor Ort und zeigen dir hier unsere 5 Favoriten. Mit dabei: Spiele von Studios aus Deutschland, Österreich, Belgien und Großbritannien.

You Suck at Parking

Hinter diesem lustigen Titel aus Belgien verbirgt sich ein Arcade-Rennspiel, bei dem es um das korrekte Anhalten geht. So musst du ein Auto durch eine bunte Rennstrecke mit Hindernissen navigieren und auf dem korrekten Platz zum Halten kommen. Über 100 Level stehen zur Verfügung und im Multiplayer-Modus kannst du dich mit deinen Freunden messen.

Was uns an dem Spiel auf der Gamescom besonders gut gefallen hat, ist der schnelle Spielspaß. Die Steuerung ist in wenigen Minuten erlernt und das Spielprinzip auf einen kurzweiligen Spielspaß allein oder mit Freunden ausgelegt.

You Suck at Parking ist ab September für PC und Xbox verfügbar. Ein Preis ist noch nicht bekannt. Das Spiel kann bereits kostenfrei bei Steam getestet werden.

Gibbon: Beyond the Trees

In diesem Spiel schwingst du dich als Gibbon-Affe von Ast zu Ast durch den Dschungel. Dabei kannst du wahlweise in einer zufällig generierten Landschaft in die Freiheit schwingen oder du erlebst im Story-Modus die Geschichte rund um eine Gibbon-Familie, welche inmitten der Bedrohungen durch die Menschheit zu überleben versucht.

Das Spiel wurde von dem österreichischem Studio Broken Rules entwickelt und überzeugt mit einer handgezeichneten Grafik und einer rührenden Geschichte. Zudem ist die Steuerung intuitiv und schnell zu erlernen.

Gibbon: Beyond the Trees kostet 13,99 Euro und ist ab sofort für PC und Nintendo Switch verfügbar sowie im Apple Arcade Abo enthalten.

The Darkest Files

Dieser Titel ist etwas für Rätsel-Fans und Geschichtsinteressierte. In The Darkest Files schlüpfst du in die Rolle einer Staatsanwältin nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Nun geht es darum, Hinweisen zu suchen, Zeugen zu befragen und Beweise zu sammeln. So kannst du echte NS-Verbrechen aufklären und die Täter und Täterinnen vor Gericht bringen.

Das Spiel des Berliner Entwicklungsstudios „Paintbucket Games“ ist im Comicstil gezeichnet und lässt dich spielerisch in die deutsche Geschichte der Nachkriegszeit eintauchen und spannende Fälle lösen.

Auf der Gamescom konnten wir einen ersten Blick auf das Spiel werfen. Ein Veröffentlichungsdatum für The Darkest Files steht noch aus. So soll das Spiel für PC, Nintento Switch, PlayStation, Xbox, Apple und Android angeboten werden.

Tinkertown

Tinkertown ist ein Sandbox-Game, welches du allein oder zusammen mit deinen Freunden spielen kannst. Wer schon einmal Minecraft gespielt hat, kennt das Konzept. Du befindest dich in einer zufällig generierten Welt, kannst Rohstoffe abbauen, Tools und Waffen herstellen und dich gegen Monster und andere Spieler behaupten.

Das Indie-Game aus Nordrhein-Westfalen setzt auf einen 2D Pixelart-Stil und lässt deiner Fantasie freien Lauf. Dank einer Vielzahl an unterschiedlichen Biomen, NPCs und regelmäßig neuen Inhalten ist für Abwechslung gesorgt.

Das Spiel ist bereits seit zwei Jahren verfügbar – jedoch weiterhin in einer Early Access Phase. Heißt, das Spiel kann zwar bereits gespielt werden, es kommen jedoch im Laufe der Zeit noch weitere Inhalte hinzu. Tinkertown ist für PC erhältlich und kostet 16,99 Euro.

Paper Trail

Paper Trail ist ein Puzzle-Abenteuer mit einem besonderen Kniff. So lassen sich viele Rätsel nur lösen, indem du das komplette Spielfeld faltest. Damit verändert sich die Spielwelt und neue Wege werden sichtbar. Mit dieser Idee haben die britischen Entwickler ein einzigartiges Indie-Game geschaffen.

Wenn du Paper Trail ausprobieren möchtest, kannst du die Demo-Version der Gamescom auf Steam herunterladen. Bis zum finalen Release ist jedoch noch ein wenig Geduld nötig. So soll das Spiel im ersten Quartal 2023 auf den Markt kommen. Als Plattformen nennt man Windows, Mac, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, iOS und Android.