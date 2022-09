Games with Gold: Gratis Xbox Games im September

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im September wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahintersteckt, erfährst du hier.

Jetzt kostenlos: “Gods Will Fall”

Deine keltischen Krieger und du sind die letzte Chance der Menschheit. Seit Jahrtausenden herrschen die Götter mit eiserner Faust über die Menschheit und verlangen Treue. Nun ist ihr Ende jedoch gekommen, denn deine Krieger und du wollen sich nicht länger unterdrücken lassen. Kämpfe in diesem epischen Action-Adventure um deine Freiheit und zeige den Göttern, wer wirklich das letzte Wort hat. Es liegt ganz an dir, ob du am Ende als Legende in die Geschichte eingehst, oder vergessen wirst. “Gods Will Fall” ist vom 1. September bis zum 30. September kostenlos verfügbar. Du kannst auf der Xbox Series X/S und der Xbox One spielen.

Schaffst du es, die Götter zu besiegen?

Bald kostenlos mit Games with Gold: “Double Kick Heroes”

Dieses Spiel ist perfekt für alle Metal-Fans. Reise mit deinem Cadillac, der nun ein Gundillac ist, in eine postapokalyptische Welt, um Zombies und feindliche Armeen zu bekämpfen. In diesem verrückten Spiel geht es darum, möglichst viele Feinde zu erschießen. Es vereint einen Shooter mit Rhythmus-Elementen, die dir im Kampf nützlich sein werden. Du kannst das Spiel ab dem 15. September bis zum 15. Oktober kostenlos herunterladen. Spielen kannst du auf deiner Xbox Series X/S und deiner Xbox One.

Xbox 360: “Thrillville”

Wer liebt es nicht, im Sommer einen Freizeitpark zu besuchen? Sollte es bei dir diesen Sommer nicht geklappt haben, oder du noch immer nicht genug hast, dann ist “Thrillville” das perfekte Spiel für dich. In diesem Park-Builder endet der Sommer nämlich nie. Du hast hier die Möglichkeit, den Freizeitpark deiner Träume zu errichten. Von Achterbahnen, die deinen Gästen den Magen umdrehen, bis zu entspanntem Minigolf, hier kannst du wirklich alles bauen. Achte dabei nur darauf, dass auch deine Gäste mit deinem Park zufrieden sind und Spaß an den Attraktionen haben. Das Spiel ist nur vom 1. September bis zum 15. September kostenlos, also greif schnell zu. Du kannst es außerdem nicht nur auf deiner Xbox Series X/S und Xbox One, sondern auch auf der Xbox 360 spielen.

In „Thrillville“ baust du den Park deiner Träume.

Xbox 360 mit Games with Gold: “Portal 2”

“Portal 2” ist ein wahrer Klassiker, den wohl fast jeder Gamer kennt. Schnapp dir deine Portal-Gun und bahne dir deinen Weg durch diesen epischen Sci-Fi Puzzler, indem du schwierige Rätsel löst. Doch die Rätsel sind noch lange nicht alles, was dieses Spiel so beliebt macht. Du erlebst außerdem eine spannende Story mit coolen Charakteren, die dich durch das Spiel hinweg begleiten. Außerdem hast du die Möglichkeit, mit deinen Freunden zusammenzuspielen. Du kannst das Spiel vom 16. September bis zum 30. September kostenlos herunterladen. Spielbar ist es auf der Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360.