Games with Gold: Gratis Xbox Games im November

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im November wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahinter steckt, erfährst du hier.

Jetzt kostenlos mit Games with Gold: „Praetorians“

Wenn dich die Geschichte und Kultur des alten Roms fasziniert, dann ist “Praetorians” genau das richtige Spiel für dich. Es erlaubt dir, in die Hochzeit des römischen Imperiums einzutauchen. Du hast die Möglichkeit, entweder Gallien, Ägypten oder das römische Reich in packenden Schlachten zu führen. Jede Armee hat dabei individuelle Stärken und Schwächen, die es zu beachten gibt. Ein Gallier, der durch einen Zaubertrank übermenschliche Kräfte erlangt, ist jedoch leider nicht mit von der Partie. Dennoch kannst du dir in über 20 Kampagnen-Missionen dein eigenes Imperium errichten, das für alle Ewigkeit in die Geschichte eingeht. Das Spiel ist vom 1. bis zum 30. November kostenlos über Games with Gold verfügbar. “Praetorians” kann auf der Xbox Series X/S und Xbox One gespielt werden.

Schaffst du es, dein eigenes Imperium zu errichten?

Bald kostenlos: “Dead End Job”

Halloween ist vorbei, aber falls du dich trotzdem noch nicht genug gegruselt hast, geht es in “Dead End Job” auf Geisterjagd. In diesem Spiel schnappst du dir einen Staubsauger und eine Plasmakanone, mit denen du folglich auf wilde Geisterjagd gehst. Eine paranormale Pest hat nämlich die Stadt befallen und es ist deine wichtige Aufgabe, die Geister das Fürchten zu lehren. Du bist nämlich Mitarbeiter von Ghoul-B-Gone, der besten paranormalen Schädlingsbekämpfung weit und breit. Für dich ist der Kampf gegen Geister also nur ein weiterer Tag auf der Arbeit. Das Spiel ist ab dem 16. November bis zum 15. Dezember kostenlos verfügbar. Du kannst auf deiner Xbox Series X/S und Xbox One spielen.