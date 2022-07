Games with Gold: Gratis Xbox Games im Juli

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im Juli wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahintersteckt, erfährst du hier.

Jetzt kostenlos: “Beasts of Maravilla Island”

“Beasts of Maravilla Island” ist das perfekte Spiel für Fotografie-Interessierte. In diesem Spiel tauchst du nämlich in die unglaubliche Welt der Insel Maravilla Island ein. Hier bist du umgeben von einem atemberaubenden Ökosystem, das nur so vor Tieren wimmelt, die es zu fotografieren gilt. Halte die wunderschönen Tiere mithilfe deiner Kamera fest und erschaffe so eine unglaubliche Kollektion. Schaffst du es, alle Tiere dieser mysteriösen Insel zu verewigen? Das Spiel ist vom 1. bis zum 31. Juli kostenlos verfügbar. Du kannst auf der Xbox Series X/S und der Xbox One spielen.

Auch kostenlos: “Relicta”

Falls knifflige Rätsel und die Wunder der Physik dich interessieren, dann ist “Relicta” das perfekte Spiel für dich. Es kombiniert herausfordernde Rätsel mit einer spannenden Story, die dich ganz sicher in ihren Bann ziehen wird. Du steckst auf einer Mondbasis tief im Inneren des Mondes fest und es liegt an dir, das Leben deiner Tochter zu retten. Dabei steht dir nur dein wissenschaftlicher Verstand zur Seite, mithilfe dessen du deiner Tochter zur Rettung eilst. Das Spiel ist ab dem 16. Juli kostenlos verfügbar und bleibt bis zum 15. August. Auch dieses Spiel kannst du sowohl auf deiner Xbox Series X/S als auch auf deiner Xbox One spielen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Xbox 360: “Thrillville: Off the Rails”

“Thrillville: Off the Rails” lässt dich deinen eigenen Freizeitpark bauen. Entscheide darüber, welche Attraktionen deinen Besuchern zur Verfügung stehen sollen und baue eigene Achterbahnen. Pass darauf auf, dass deinen Besuchern nicht zu sehr der Magen verdreht wird und schick sie glücklich und zufrieden wieder nach Hause. Baue den Freizeitpark deiner Träume, orientiere dich an real existierenden Parks, oder erfinde etwas völlig Neues. Die Möglichkeiten sind nahezu endlos und du hast die volle Kontrolle. “Thrillville: Off the Rails” ist vom 1. bis zum 15. Juli verfügbar, also sicher es dir schnell und baue deinen Traumpark. Du kannst auf der Xbox Series X/S, Xbox One und auf der Xbox 360 spielen.

Xbox 360: “Torchlight”

In diesem düsteren Spiel betrittst du die kleine, mysteriöse Stadt “Torchlight”. Doch es handelt sich hierbei nicht etwa um eine idyllische, friedliche Stadt, sondern um ein Abenteuer, das auf dich wartet. Wähle eine von drei Charakterklassen aus und erkunde Torchlight. Doch sei gewarnt, denn du wirst auf zahlreiche Dungeons und gefährliche Kreaturen treffen. Traust du dich trotzdem in die Welt von Torchlight einzutreten, dann wartet ein unglaubliches Abenteuer auf dich. Nur zöger nicht zu lange, denn das Spiel ist nur vom 16. bis zum 31. Juli kostenlos verfügbar. Du kannst auf deiner Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 spielen.