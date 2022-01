Games with Gold: Gratis Xbox Games im Januar

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im Januar wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahintersteckt, erfährst du hier.

Games with Gold: Neuro Voider

Tauche in eine kybernetische Welt ein, in welcher Horden von Kamikaze-Robotern auf dich warten. Dir bleibt nur eine Wahl, du musst sie mit deinem nuklearen Waffenarsenal bekämpfen. Du kannst das Spiel im Koop-Modus mit bis zu vier Freunden spielen, oder die Kamikaze-Roboter allein bekämpfen. NeuroVoider ist vom 1. bis zum 31. Januar kostenlos verfügbar und kann auf der Xbox Series X/S, sowie auf der Xbox One gespielt werden. Der Soundtrack des Spiels stammt übrigens von Dan Terminus, welcher auch den Soundtrack von Cyberpunk 2077 gestaltet hat.

In NeuroVoider bekämpfst du Kamikaze-Roboter mit einem nuklearen Waffenarsenal.

Games with Gold: Aground

In Aground kämpft die Menschheit um ihr Überleben. Die einzige Möglichkeit das zu erreichen, ist die Eroberung ferner Sterne. Wie du diese fernen Sterne erreichst und die Menschheit befreist, ist ganz dir überlassen. Du kannst neuartige Technologien entwickeln, aber auch Drachen züchten und dich auf andere Arten und Weisen austoben. Wortwörtlich setzt der Himmel dir in diesem Spiel keine Grenze. Aground wird vom 16. Januar bis zum 15. Februar kostenlos verfügbar sein. Das Spiel kannst du auf der Xbox Series X/S und auf der Xbox One spielen.

Xbox 360: Radiant Silvergun

Bei Radiant Silvergun handelt es sich um einen Vertikal-Shooter. Dieser wurde vom Entwickler überholt und kehrt nun noch besser zurück. Die ursprüngliche Arcade-Version lässt sich immer noch leicht wiedererkennen, doch jetzt gibt es neue Spielmodi, welche den Spielspaß vergrößern. Dazu gehört zum Beispiel der Ikuraga-Style Shooter-Modus. Du kannst dir das Game vom 1. bis zum 15. Januar kostenlos sichern. Gespielt werden kann es auf der Xbox Series X/S, Xbox One und auf der Xbox 360.

Space Invaders – Infinity Gene

Space Invaders ist ein wahrer Klassiker. Das Spiel hat die Videospielindustrie nachhaltig verändert und geprägt, jetzt ist es zurück. Mit 143 interaktiven und sich stetig anpassenden Stages, kann es auch das Herz jüngerer Gamer höher schlagen lassen. Steige in die Welt von Space Invaders ein und schalte neue Stages, Power-Ups und Features frei. Das Spiel wird vom 16. bis zum 31. Januar kostenlos sein. Spielen kannst du es auf der Xbox Series X/S, der Xbox One und auf der Xbox 360.