Games with Gold: Gratis Xbox Games im Dezember

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im Dezember wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahintersteckt, erfährst du hier.

Jetzt kostenlos: The Escapist 2

In “The Escapist 2” schließt du dich mit deinen Freunden zusammen. Hier geht es nämlich darum, den epischsten Gefängnisausbruch aller Zeiten zu planen und auszuführen. Tarnt euch durch unauffälliges Verhalten und schleicht euch gekonnt aus der Gefangenschaft. Schafft ihr es, aus diesem berüchtigten Gefängnis zu entkommen? The Escapist 2 ist mit “Games with Gold” vom 1. bis zum 31. Dezember für die Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

Games with Gold: Tropico 5 – Penultimate Edition

Beim nächsten Game geht es für dich in die Politik. Keine Sorge, hier wird die Politik nie langweilig, denn du stehst an ihrer Spitze. Tauche in “Tropico 5” in die Rolle des Herrschers über eine tropische Insel und führe sie bis an die Spitze. Plane effiziente Handelsrouten, nutze neue Technologien und führe deine Untertanen erfolgreich ins 21. Jahrhundert. Das wirtschaftliche Überleben deiner Insel liegt in deiner Hand. Vom 16. Dezember bis hin zum 15. Januar wird dieses Spiel für dich kostenlos zur Verfügung stehen. Es ist auf der Xbox Series X/S und der Xbox One spielbar.

Xbox 360: Orcs Must Die!

In “Orcs Must Die!” schlüpfst du in die Rolle eines mächtigen Kriegsmagiers. Deine Aufgabe ist es, eine wichtige Festung gegen die einfallenden Horden der Orks zu verteidigen. Dir stehen sowohl dein magisches Talent, als auch verheerende Waffen und tödliche Fallen zur Verfügung. Als mächtiger Magier ist dir alles erlaubt, hauptsache die Festung ist vor den Orks sicher.

Verteidige deine Festung gegen die einfallenden Orks.

Das Spiel gibt es vom 1. bis 15. Dezember kostenlos. Du kannst es auf der Xbox 360 und durch die Aufwärtskompatibilität auch auf der Xbox Series X/S und der Xbox One spielen.

Games with Gold: Insanely Twisted Shadow Planet

In diesem kultigen Action-Abenteuer erkundest du obskure, außerirdische Welten. Begib dich mit “Insanely Twisted Shadow Planet” auf eine aufregende, ungewisse und gefährliche Reise. Sie führt dich hin bis zum Zentrum des mysteriösen Schatten-Planeten. Auf deiner Reise musst du auch Puzzles lösen und gefährliche Kreaturen bekämpfen, denn die Gefahren des Weltraums sind unaufhörlich und verfolgen dich auf deiner Reise.

Vom 16. bis zum 31. Dezember kannst du dir dieses Game sichern. Es läuft sowohl auf der Xbox 360, als auch auf der Xbox Series X/S und Xbox One.