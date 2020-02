Galaxy Z Flip im Video: Damit hat Samsung nicht gerechnet

Die Geheimnis-Krämerei ist vorbei: Es ist ein Samsung Galaxy Z Flip im Video online gestellt worden und damit sind erste echte Bewegtbilder des Handys zu sehen. Natürlich gibt es noch keine Informationen zum klappbaren Smartphone aus Südkorea von Samsung selbst, aber mit dem neuen Video sind die Design-Fragen beantwortet. Es handelt sich beim Samsung Galaxy Z Flip tatsächlich um einen direkten Konkurrenten des Motorola Razr und wird im Gegensatz zum Samsung Galaxy Fold nicht wie ein Buch, sondern wie ein klassisches Klapphandy aufgeklappt.

Damit macht es nicht wie das Huawei Mate X oder das Fold sowieso schon riesige Smartphones noch größer, sondern verkleinert das aktuelle Standardformat auf ein handliches Maß. Dabei zeigt sich auf der Außenhaut ein winziges Display, das Zeit und Datum anzeigt. Sonst herrscht außen eine Hochglanzschicht in Lila vor. Dazu gesellt sich die Doppelkamera mit etwas aus dem Gehäuse ragendem Modul.

Samsung Galaxy Z Flip im Video

Das Grunddesign erinnert stark an das, was wir vom Galaxy S20 erwarten. Dazu gehören die runden Kanten, die radierten Ecken und das Full-View-Display mit einer Frontkamera in der oberen Mitte im Display. Doch was verrät das Galaxy Flip im Video noch? Da ist noch der Klappmechanismus.

Das Schwierigste bei der Konstruktion eines Klapp-Smartphones ist neben der Software-Anpassungen das Scharnier. Das muss das Display am besten schonend und dennoch um komplette 180 Grad knicken können. Motorola hat dafür sogar ein Heizelement verbaut, damit das Display die Knickerei aushält.

Im Galaxy Z Flip Video ist der Klappmechanismus zwar nicht im Detail zu erkennen. Es zeigt sich aber, wie er sich beim Klappen verhält. Und bei den Bewegungen fällt auf, dass es sich so verhält wie das Galaxy Fold im Test. Samsung dürfte also die Mechanik nur auf die Größe angepasst haben und im Grunde das gleiche Scharnier wie beim Halbbruder benutzt haben.

Daten, Preis und Release-Datum

Das Galaxy Z Flip wird technisch nicht mit den echten Flaggschiffen von Samsung mithalten können. Weniger Kamera und ein Prozessor aus dem Vorjahr sprechen dafür. Samsung stattet das Smartphone aber wohl mit genug Argumenten neben dem Klapp-Display aus, damit du dich nicht vor den Kumpels oder Freundinnen verstecken musst.

Der Preis wird derzeit mit 1.400 bis 1.500 Dollar gehandelt. Damit könnte es günstiger werden als das Motorola Razr. Das wäre eine Überraschung und würde dem amerikanischen Hersteller unter chinesischer Flagge unter Druck setzen. Mehr wissen wir aber erst am kommenden Montag. Dann wird es das Unpacked-Event von Samsung geben und somit alle weiteren Fragen beantwortet.