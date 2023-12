Galaxy S23 FE ab sofort erhältlich: So bekommst du Kopfhörer und dieses starke Extra gratis dazu Felix Kemper 3 Minuten

Samsung hat das neue Galaxy S23 FE auf den Markt gebracht. Traditionell kommt die FE-Version einige Monate nach dem Basis-Modell in einer leicht abgespeckten Version heraus. Wir zeigen dir, was es draufhat, was es kostet und wie du diese zwei coolen Extras geschenkt bekommst.