Galaxy Book3 Ultra: Samsung stellt das ultimative Notebook vor

Vor wenigen Jahren hat Samsung mit dem ARM-Notebook „Galaxy Book S“ sein Comeback auf dem Notebook-Markt gefeiert. Mittlerweile hat der Hersteller aus Korea ein ganzes Line-up aus Notebooks im Angebot. Jetzt kommen drei neue Modelle dazu.

Galaxy Book3 Ultra: Samsungs erstes Ultra-Notebook

Das Galaxy Book3 Ultra ist Samsungs erstes Notebook mit dem Ultra-Label. Um diesem gerecht zu werden, verbaut der Hersteller die neuste Technik der Oberklasse. Angefangen bei Samsungs Kerndisziplin, dem Display. Das 16 Zoll Panel bietet eine 3K Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln und 120 Hertz adaptive Bildwiederholrate. Dieses wird bis zu 400 Nits hell und deckt 120 Prozent des DCI-P3 Farbraums ab.

Für die entsprechende Performance kannst du zwischen einem Intel Core i7 oder i9 der neusten Generation mit bis zu 32 Gigabyte RAM wählen. Für die Grafik-Power sorgt wahlweise eine Nvidia RTX 4050 oder 4070. Trotz dieser Ausstattung ist das hochwertige Metallgehäuse des Galaxy Book3 Ultra gerade einmal 1,8 Kilogramm schwer und 16,5 Millimeter dick. Der interne Speicher misst bis zu einem Terabyte und kann dank zweitem Speicherslot um mehrere Terabyte erweitert werden.

Das Galaxy Book3 Ultra kostet je nach Konfiguration zwischen 2.799 und 3.699 Euro.

Galaxy Book3 Pro: Zwei neue Größen

Etwas preiswerter kommt das neue Galaxy Book3 Pro daher. Dieses ist in zwei neuen Größen erhältlich und kommt nun wahlweise als 14- oder 16-Zoll-Variante. Auch hier setzt Samsung auf ein robustes Metallgehäuse, entweder in Grau oder in Beige.

Das Galaxy Book3 Pro in allen Farben und Größen

Beim Display spendiert Samsung den Pro-Notebooks eine identische Ausstattung zum Ultra-Modells. So kannst du dich auch hier auf ein 3K-Display mit AMOLED-Technik und 120 Hertz Bildwiederholrate freuen. Die 16-Zoll-Variante des Galaxy Book3 Pro gibt es wahlweise auch mit Touchscreen, Stift-Support und einem 360 Grad Scharnier. So kann das Notebook in ein riesiges Tablet verwandelt werden.

Als Prozessoren kommen Core i5 und i7 Chips aus Intels neuster Generation zum Einsatz. Unterschiede gibt es bei der Grafik. Hier setzt das Galaxy Book3 Pro auf die integrierte Intel Xe Grafikeinheit, statt auf eine dedizierte Lösung. Mit 1,17 respektive 1,56 Kilo sind die beiden Notebooks daher deutlich leichter und mit 12,5 und 11,3 Millimeter auch um einiges dünner.

Das Galaxy Book3 Pro und Ultra bieten eine Vielzahl an Anschlüssen

Beide Modelle können mit bis zu 32 Gigabyte RAM und einem Terabyte SSD konfiguriert werden. Einen zweiten Slot zur Speichererweiterung gibt es jedoch nicht.

Die Preise starten bei 1.699 Euro für das 14- und 16-Zoll-Modell. Für das Galaxy Book3 360 werden 2.499 Euro inklusive 5G-Option fällig.

Vorbesteller-Aktionen der Samsung-Notebooks

Wie auch bei den neuen Smartphones der Galaxy S23 Reihe, wird es auch bei den Notebooks eine Vorbesteller-Aktion geben. Bis zum 16. Februar gibt es eine 100-Euro-Prämie, gratis Galaxy Buds2 und den doppelten Speicherplatz für alle Modelle. Das Galaxy Book3 Ultra ist erst in einigen Tagen verfügbar und profitiert daher länger von der Vorbesteller-Aktion.