Galaxy A40 jetzt als Preiskracher: Das Samsung-Schnäppchen im Check

Die Galaxy-A-Reihe ist nicht umsonst beliebt. Sie bietet solide Technik mit kleinen Highlights zu vergleichsweise günstigen Preise und das vom zuverlässigen Marktführer Samsung. Und doch wächst der (Preis-)Druck auf den Handy-Dino immer mehr. Bei mobilcom-debitel gibt es jetzt ein Angebot zum Galaxy A40, das dem gerecht wird. Doch taugt es was? Wir haben für dich den Preis-Check gemacht.

Samsung Galaxy A40 im Check – Das Smartphone

Das Samsung Galaxy A40 ist vor allem für diejenigen interessant, die ein Handy mit etwas kompakteren Maßen haben wollen. Das Display ist nämlich unter 6 Zoll klein und damit auch in diesem Preisbereich ein immer seltenerer Formfaktor.

Der Test des Galaxy A40 schlägt auch in diese Kerbe: Willst du ein kompaktes und günstiges Handy ist das Galaxy A40 interessant. „Wem die Größe egal ist, der sollte nach einem anderen Smartphone Ausschau halten“ erklärt das Fazit. Trotzdem macht man mit dem angebotenen Handy wenig falsch. 3,5 von 5 Sternen in der Gesamtwertung sprechen eine deutlich positive Sprache.

Pro des Samsung Galaxy A40

Kompaktes Design

Einwandfreies Display

Gute (Haupt-)Kamera

Contra des Samsung Galaxy A40

Schwache Performance

Schlechte Sound- und Telefon-Qualität

Der Preis

Das Samsung Galaxy A40 wird von mobilcom-debitel ab Sonntag, den 19. April für 185 Euro angeboten. Damit erreicht es zwar kein Allzeittief, aber mobilcom-debitel bietet zumindest den Bestpreis zurzeit. Ein Blick auf den Preisvergleich unseres Partners guenstiger.de zeigt, dass der Rest des Marktes zum Teil auch schon unter die 200-Euro-Marke gegangen ist. Trotzdem findest du das günstigste Angebot bei mobilcom-debitel.

Ganz ohne den Blick auf die Smartphone-Konkurrenz hat Samsung mit dem Galaxy A40 im vergangenen Jahr ein faires Angebot auf die Beine gestellt. Mit der deutlichen Preisreduktion ist das Verhältnis zwischen Preis und Leistung auch ein Jahr später noch sehr gut.

Die Alternativen

Bleibt man im Samsung-Lager wird schnell klar, dass das Galaxy A40 zurzeit das beste Angebot der Koreaner in der unteren Mittelklasse ist. Das neue Galaxy A41 ist nicht zu empfehlen, weil das nur minimal ältere Galaxy A51 bereits im Preis auf das A41-Niveau gefallen ist. Bei Galaxy A50 ist die Tendenz zwar auch fallend, doch mit gut 280 Euro ist es meilenweit entfernt von der zweihunderter Marke.

Schaut man über den Telerand der Galaxy-Handys hinaus tun sich jedoch Welten auf. Denn der Preisbereich um 200 Euro ist der wohl am heißesten umkämpfte am Markt. Wir haben dir die besten Handys unter 200 Euro und auch die besten Smartphones unter 300 Euro in Übersichten zusammengefasst. Wenn dir also die Größe egal ist, findest du dort sicher ein noch besseres Angebot als bei mobilcom-debitel.

Jetzt weiterlesen Deine Technik. Deine Deals. - Angebote aus der digitalen Welt

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.