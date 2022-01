Fusion möglich: Telekom redet offenbar mit Vodafone

Es geht bei der möglichen Fusion um die Sendemasten der Deutschen Telekom – konkreter die Funktürme. Dieses Funkturmgeschäft, in dem es maßgeblich um Beton und Stahl geht, nicht um die aktive Sendetechnik, betreibt die Deutsche Telekom als einziger der drei deutschen Mobilfunker noch in Eigenregie. Allerdings ist das Geschäft schon lange in eine eigene, hundertprozentige Tochter ausgelagert – die DFMG.

Telekom besitzt tausende Sendemasten

Telekom-Chef Tim Höttges beabsichtigt schon länger, dieses Modell zu ändern, weswegen er die DFMG schon vergangenes Jahr „ins Schaufenster gestellt“ hat. Zu dem Zeitpunkt hatte Vodafone sein Funkturm-Geschäft über Vantage Towers schon an die Börse gebracht. O2 hat seine Funktürme nach Spanien verkauft.

Die Funkturm-Firmen bauen die Stahl- und Gittermasten für die Netzbetreiber und vermieten anschließend die Standorte für die eigentlichen Sender. Einen großen Anteil machen dabei natürlich die zugehörigen Mobilfunkanbieter aus, doch zunehmend mieten sich auch andere Mobilfunker ein. So hat Vantage Towers gerade erst einen Deal mit 1&1 geschlossen. Die DFMG der Telekom betreibt auch zahlreiche Fernsehtürme, wo sich entsprechend UKW- und TV-Übertragungsfirmen wie Media Broadcast einmieten und auch Behörden brauchen Standorte.

Telekom Fusion mit Vodafone nicht die einzige Option

Nun also, so berichtet Bloomberg, gibt es Gespräche zwischen der Telekom und Vodafone (Vantage Towers) über eine Fusion des Funkturmgeschäftes. Auch mit Orange und der spanischen Cellnex Telecom gebe es Gespräche. Cellnex hat bereits in den Niederlanden die Funkmasten der Telekom übernommen und zählt europaweit mehr als 58.000 Masten, Vantage Towers bringt es auf 82.000 in zehn Ländern. Orange hingegen hat nur 26.000 Masten in Frankreich und Spanien. Analysten gehen laut Bloomberg davon aus, dass das wahrscheinlichste Szenario eine Fusion der Türme von Vantage Towers und der DFMG wäre. Die DFMG verwaltet etwa 33.000 Sendemasten in Deutschland.

Für dich als Kunden hat ein Wechsel des Eigentümers keine unmittelbaren Folgen. Die Sendeanlagen und damit die aktive Technik, die das Mobilfunknetz ermöglicht, bleibt unverändert bestehen. Die Telekom muss sich die Standorte dann – je nach Deal – nur mieten.