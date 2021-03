Die deutsche Firma XLayer ist spezialisiert auf kleine, technische Helfer in allen Lebenslagen. Dazu gehören neben Chargern und Powerbanks auch Webcams. Viel muss so ein Gadget selbst nicht können. Aber das, was es kann, muss Mehrwert bieten und auf den Punkt funktionieren. Sonst nützt alle Spielerei drumherum nichts.

Die XLayer USB Webcam Full HD bietet, was sie im Produktnamen verspricht. Plug&Play mit USB und Full-HD-Videoübertragung für allen Anwednungsszenarien. Dazu ist die Webcam selbstverständlich mit einem Mikrofon ausgestattet. So kommen Audio- und Videosignal aus derselben Quelle und werden dem Computer über ein und dasselbe USB-Kabel gebracht. Das Setup ist kompatibel mit Windows und macOS, also den gängigen Betriebssystemen, die weltweit genutzt werden.

Technische Daten: Das kann die XLayer USB-Webcam

Die Kamera hat ein funktionales Design und lässt sich einfach überall anbringen, ob am Bildschirm oder freistehend auf dem eigenen Ständer. Insgesamt ist das Gerät mit 115 Gramm leicht zu händeln, aber auch robust genug verbaut, sodass es weder zerbrechlich wirkt, noch ist. Mit rund 8 Zentimetern Breite und 3,4 Zentimetern Höhe ist das Kamera-Modul mit integriertem Mikro sehr kompakt.

Schnelle Daten zu Kamera und Mikrofon:

CMOS-Sensor mit 4,5-mm-Objektiv

Weitwinkel: 70 Grad

Video: Full HD (1080p)

Bildfrequenz: 30 FPS

Audiokodierung und Bitrate: PCM, 48 kbp

Stereomikrofon mit Rauschunterdrückung

Aufnahmedistanz (Audio und Video): 5 Meter

Im Lieferumfang steckt neben einer multifunktionalen Halterung für Displays auch noch das USB- auf Mikro-USB-Kabel. Dennoch hätte man hier seitens des Herstellers zusätzlich ein USB-C Kabel anbieten können, um maximale Kompatibilität zu gewährleisten.

Der Hersteller verspricht eine schnelle und einfache Anbindung per Plug&Play, sowohl unter Windows als auch macOS. Das heißt: Du brauchst die Webcam nur anschließen – alle Treiber werden automatisch geladen. Und dein Computer erkennt sofort, dass es sich bei dem Gerät um eine Webcam und ein Mikrofon handelt, dass du direkt nutzen kannst. Installieren von eigener Software, die du sogar manuell herunterladen oder von einer CD installieren musst, gehören längst der Vergangenheit an.

Preis und Verfügbarkeit

Die XLayer Full HD Webcam ist im breiten Handel erhältlich und kostet rund 30 Euro – zum Beispiel bei MediaMarkt. Gerade in Lockdown-Zeiten waren Webcams fürs Home-Office sehr gefragt. Die Folge sind stabile, aber nicht überhöhte Preise und teilweise lange Lieferzeiten.

