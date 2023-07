Für kurze Zeit kostenlos: Dieses Spiel revolutionierte Sci-Fi

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell „Homeworld Remastered Collection“ und „Severed Steel“. Das Angebot läuft noch bis zum 3. August um 17:00 Uhr. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier großartige Spiele, die Epic kostenlos anbietet.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: „Homeworld“

„Homeworld“ ist ein episches Weltraumstrategiespiel, das das Genre der Echtzeitstrategiespiele neu definiert hat. In über 30 Einzelspielermissionen baust du deine Flotte auf und befehligst sie in spannenden Kämpfen. Im Verlauf des Spiels lernst du, welche Einheitstypen, Flottenformationen und Flugtaktiken sich in jeder Situation am besten eignen. Du kannst dir das Spiel ab dem 27. Juli kostenlos im Epic Games Store sichern.

Auch im Angebot: „Severed Steel“

Bei „Severed Steel“ handelt es sich um ein Singleplayer-FPS mit Stunt-System und zerstörbaren Voxel-Umgebungen. Du kannst dich in diesem Spiel auf haufenweise Bullet-Time und eine einzigartige Protagonistin freuen. Führe epische Stunts durch und töte dabei haufenweise Gegner, die es kaum kommen sehen. Die dynamische KI der Gegner sorgt dafür, dass jeder Kampf spannend und aufregend bleibt.

„Severed Steel“ steckt voller Action und Spannung.

Außerdem erlaubt es dir das Spiel, eigene Level zu erstellen und von der Community erstellte Level zu spielen. In diesem Spiel ist wirklich jeder Kampf unterschiedlich, doch spannend sind sie alle. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 25 Euro, doch ab nächste Woche kannst du es dir kostenlos sichern.

Bald im Epic Games Store: „Bloons TD 6“

„Bloons TD 6“ ist ein wahrer Klassiker, der nun seine Wiederkehr feiert. Das klassische Tower Defense Spiel hat das Genre maßgeblich geprägt und setzt sich bis heute durch. In diesem Teil des Spiels kannst du dich auf mehr Inhalt freuen, als je zuvor. Mehrmals im Jahr sorgen neue Updates für Abwechslung. Sie bringen unter anderem neue Charaktere, Funktionen und verbessertes Gameplay ins Spiel. In Boss-Events kannst du dich schweren Herausforderungen stellen und dich in Odysseen durch verschiedene Karten kämpfen.

Nächste Woche kostenlos: „Loop Hero“

In diesem Indie-Kartenspiel hält der „Lich“ die ganze Welt in einer endlosen Zeitschleife gefangen und hat ihre Bewohner so ins Chaos gestürzt. Mit deinem Deck mystischer Karten kannst du dem jedoch ein Ende setzen. Doch das Beste an diesem Spiel ist wohl, dass keine Expedition in diese chaotische Welt je wie die letzte ist. Dank zufällig generierter Pfade erlebst du stets etwas Neues und kannst „Loop Hero“ so oft spielen, wie du magst, ohne dass es langweilig wird. Das Spiel ist ab dem 3. August kostenlos im Epic Games Store verfügbar.