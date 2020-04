Für alle: 100 GB Datenvolumen geschenkt? Das steckt dahinter

100 GB Datenvolumen geschenkt? Und das nur einen Klick entfernt? Klingt zu schön, um wahr zu sein? Eine WhatsApp-Nachricht verspricht aktuell genau das. „Ohne Aufladung“ soll man 60 Tage lang 100 GB kostenloses Datenvolumen erhalten – egal welches Mobilfunknetz. Dafür muss man nur einem Link folgen und sich das Datenvolumen „herunterladen“. So sieht die Nachricht aus:

Free Internet 4G: 100GB

60 days of free internet due to quarantine

freeinternet4g. com

100GB Internetdaten ohne Aufladung Für QUARANTINE (CORONAVIRUS)

60 Tage lang kostenlos 100GB Internetdaten in jedem Mobilfunknetz abrufen.

Jetzt HIER herunterladen

Get

http://freeinternet4g. quizurl. com

Gewinnspiel bei WhatsApp teilen

Viele versierte Internetnutzer dürften diese WhatsApp-Nachricht sofort als Kettenbrief enttarnen und ihr keine Aufmerksamkeit schenken. Es gibt aber noch einige gutgläubige Menschen, die dem Link trotzdem folgen. Tut man das, kommt man zu einem angeblichen Gewinnspiel.

Jetzt weiterlesen WhatsApp: Warum du diese Funktion besser nicht nutzen solltest

Nachdem man hier ausgewählt hat, ob man das kostenlose Datenvolumen 20 oder 60 Tage nutzen möchte, soll man auch antippen, ob es man via LTE oder 5G surft. Anschließend ist die Fragerunde beendet. Nun wird man aufgefordert, das Gewinnspiel zu teilen. Nur so ließe sich das „kostenlose Internet“ aktivieren. An gleich 12 Freunde oder Gruppen bei WhatsApp muss man das Gewinnspiel versenden, erst dann wird das Datenvolumen aktiviert. Übrigens: Es ist egal, welche Antworten man gibt – man gewinnt immer.

Datendiebstahl statt Datenvolumen

Wer auch das erledigt, muss im nächsten Schritt noch seine persönlichen Daten eingeben. Und hier schnappt die Falle zu. Die Betrüger nutzen die Corona-Krise schamlos aus und geben deine Daten weiter. Du erhältst dann Werbung und Spam von Drittanbietern. Selbst wer seine Daten eingibt und die Werbung in Kauf nimmt, bekommt keine 100 GB Datenvolumen. Unser Tipp: Nachricht löschen, nicht weiterleiten oder teilen und den Absender, wenn man ihn denn kennt, aufklären.