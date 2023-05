Führerschein: Diese Fahrzeuge dürfen Autofahrer bald auch noch fahren

Wer seinen Autoführerschein nach dem 1. Januar 1999 gemacht hat, darf mit der Klasse B Fahrzeuge bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen fahren. Auch wenn der Traktor deutlich mehr wiegt und schon mal auf ein Gewicht von 5 Tonnen kommt, darf man als Autofahrer ohne weitere Führerschein-Prüfung ans Steuer. Schon bald aber soll die 4. Führerscheinrichtlinie in Kraft treten. Und mit dieser wird der Führerschein erweitert. Wer nur die Klasse B besitzt, darf dann auch andere Fahrzeuge fahren, die bis dato verboten sind.

Führerschein wird mächtiger

Die Vorschläge der EU-Kommission zur neuen Führerscheinrichtlinie gehen im nächsten Schritt an das Europaparlament und die Mitgliedstaaten. Noch dieses Jahr soll eine Entscheidung darüber fallen, inwiefern der Führerschein digital wird, was sich künftig für Fahrschüler ändert und ob ab einem Alter von 70 Jahren Fahrtauglichkeit-Checks fällig werden. Ebenfalls soll die Klasse B erweitert werden. So sollen alle, die einen Führerschein der Klasse B haben, Fahrzeuge führen dürfen, die bis zu 4,25 Tonnen wiegen. Das eröffnet vor allem jenen neue Möglichkeiten, die Transporter oder größere Wohnmobile fahren möchten, es aber bislang nicht dürfen, da sie zu schwer sind. Doch es gibt einen Haken.

Wie der ADAC erklärt, sieht der Richtlinien-Entwurf eine generelle Anhebung des zulässigen Gesamtgewichts zwar nicht vor. Doch das gilt nur für Fahrzeuge mit dem altbekannten Benzin– und Dieselmotor. Fahrzeuge, die mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden, also etwa E-Autos, dürfen dann mit dem normalen Führerschein gefahren werden, auch wenn sie 4,25 Tonnen wiegen. Und das gilt auch für Transporter und Wohnmobile. Es soll aber noch eine Bedingung geben. Denn man darf Elektroautos und E-Wohnmobile mit diesem hohen Gewicht nur fahren dürfen, wenn man die Klasse B bereits seit 2 Jahren hat.

EU macht den Lappen digital

Mit der 4. Führerscheinrichtlinie soll auch der digitale Führerschein endlich Einzug halten. So soll es schon bald möglich sein, dass man seinen Führerschein nicht dabei haben muss. Das Ziel ist, dass bei einer Polizeikontrolle oder bei der Autovermietung eine App auf dem Smartphone reicht. Darüber hinaus soll die Scheckkarte einen QR-Code anstelle des heutigen Chips bekommen, um den Führerschein fälschungssicherer zu machen.