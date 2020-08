FritzOS 7.20 Update: Dieses Flaggschiff fehlt noch

FritzOS 7.20 bringt dir viele neue Features in dein WLAN-Heimnetz. Entsprechend ist wichtig, dass möglichst viele Geräte neben deiner FritzBox das Update nutzen. Wer die FritzBox 7590, FritzBox 7530 oder FritzBox 7520 bei sich zu Hause stehen hat, kann das neue Update auf FritzOS 7.20 schon seit einigen Tagen oder Wochen installieren. Es hält vor allem – aber nicht nur – im Bereich der WLAN-Netze einige interessante und wichtige Neuerungen bereit. Weitere Router stehen aus, dazu später mehr.

FritzOS 7.20 für fast alle FritzRepeater

Bei den Repeatern ist AVM fast „durch“ mit den Updates. Jetzt haben die Berliner auch für den kleinsten Repeater der aktuellen Produktreihe, den FritzRepeater 600, das Update bereitgestellt. Diesen würden wir dir allerdings – planst du eine Neuanschaffung – nicht empfehlen, da er nur das 2,4 GHz-Band unterstützt. Die FritzRepeater 1200 und 2400 haben das Update ebenfalls bereits erhalten. Damit fehlt bei der aktuellen Repeater-Serie nun nur noch der FritzRepeater 3000 – das Flaggschiff. Hier gab es erst am 31. Juli ein Labor-Update. Vor einigen Tagen haben auch die Powerline-Adapter mit der Bezeichnung FritzPowerline 1260E das Update erhalten.

Eine Umstellung aller Geräte und Repeater in deinem Heimnetzwerk ist dieses Mal besonders interessant, weil AVM Neuerungen am WLAN Mesh eingeführt hat und diese dann gut funktionieren, wenn du alle Geräte in deinem Haushalt mit den neuen Features ausgestattet hast. Denn mit dem FritzOS 7.20 hat AVM unter anderem am WLAN Steering gearbeitet. Dabei handelt es sich um die Aussteuerung, welches Endgerät wann mit welchem Router oder Repeater verbunden ist. Diese Übergaben sollen deutlich schneller und flüssiger erfolgen. Damit das aber überall in der Wohnung klappen kann, brauchen alle Geräte die gleiche Software.

Jetzt weiterlesen FritzBox: Die besten WLAN-Router für VDSL, Kabel und LTE im Vergleich

Diese Router bekommen das FritzBox-Update bald

Nutzt du andere Router als die oben genannten, so wirst du dich noch etwas gedulden müssen. Bei einigen Routern gibt AVM immer wieder Labor-Update heraus. Zuletzt gab es für die Modellnummern 7490, 7580 und 6660 Cable diese Updates. Mit ihnen will AVM in einem öffentlichen Test erfahren, ob die Software stabil läuft. Erst wenn das der Fall ist, stellt AVM die Regelsoftware 7.20 bereit.

Geplant ist ein Update unter anderem für FritzBox 7580, 7490, 6890 LTE, 6490 Cable, 6590 Cable und die Repeater FritzRepeater 3000 sowie 1750E. Wann die Updates erfolgen und ob weitere Router aktualisiert werden, dazu hält sich AVM bedeckt.

Steht für deine Box ein Update bereit, so kannst du dich per Computer oder Smartphone in deinem Heimnetzwerk per Browser auf https://fritz.box einloggen. Unter dem Menüpunkt System erscheint der Unterpunkt Update. Dort kannst du deine FritzBox aktualisieren. Lediglich Boxen, die von Provider direkt mit einer neuen Firmware versorgen, bleiben bis auf Weiteres außen vor. Schon in Kürze werden übrigens komplett neue Geräte von AVM erwartet, darunter auch ein Repeater.