FritzBox Update: Zwei weitere WLAN-Router erhalten FritzOS 7.50

Erfreuliche Update-Nachrichten von AVM. Der deutsche Hersteller von WLAN-Hardware hat für zwei weitere Breitband-Router das von vielen Nutzern lange erwartete Update auf FritzOS 7.50 verfügbar gemacht. Und dieses Mal ist neben der FritzBox 7583 auch das zugehörige Schwestermodell, die FritzBox 7583 VDSL, an der Reihe.

Das bringt das neueste FritzBox-Update

In Summe bringt FritzOS 7.50 mehr als 150 neue Funktionen und zahlreiche Verbesserungen auf die beiden DSL-Router. Dazu gehören unter anderen Optimierungen an der WLAN Mesh-Technologie. Mit deren Hilfe lässt sich die WLAN-Versorgung am Einsatzort des Routers optimieren. Zudem bringt das neueste Update VPN-Verbindungen mit WireGuard-Technologie auf die beiden FritzBoxen und es lassen sich neue Smart-Home-Optionen nutzen. Ist auch ein FritzFon an den AVM-Router angeschlossen, kannst du den neuen Klingelton „Sprache“ nutzen. An zahlreichen Stellen wurde zudem die Nutzeroberfläche selbst optimiert.

Solltest du die FritzBox 7583 oder die FritzBox 7583 VDSL nutzen, empfiehlt sich das Update auf FritzOS 7.50 aber auch noch aus einem anderen Grund: der Sicherheit. AVM weist nämlich darauf hin, dass mit jedem Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert werden. Zwar geht der Hersteller nicht im Einzelnen darauf ein, was das konkret heißt, man kann aber davon ausgehen, dass auch neu entdeckte Sicherheitslücken aus der Welt geschafft werden.

Wie erhalte ich das neue FritzBox Update?

Der einfachste Weg, deine FritzBox mit der neuesten Firmware zu versorgen, ist das Aufrufen der Nutzeroberfläche des Routers. Du erreichst sie über jeden gängigen Internet-Browser über die Adresse http://fritz.box/ oder die standardmäßig festgelegte IP-Adresse des WLAN-Routers (http://192.168.178.1) sowie über die Nofall-IP http://169.254.1.1.

Im Hauptmenü auf der linken Seite navigierst du anschließend über die Menüpunkte „System“ und „Update“ zur eigentlichen Update-Seite deiner FritzBox. Dort hast du mit einem Klick auf „Neues Fritz!OS suchen“ (unten rechts) die Möglichkeit, nach dem jetzt verfügbaren FritzOS 7.50 zu suchen und es anschließend zu installieren. Beachte dabei bitte, dass während der Installation der neuen Firmware deine Internetverbindung für mehrere Minuten unterbrochen wird.

FritzOS 7.50 auch für andere WLAN-Router schon nutzbar

In den vergangenen Wochen hatte AVM das FritzBox-Update auf Firmware-Version 7.50 bereits auf einigen anderen Router-Modellen zur Verfügung gestellt. Los ging es mit der FritzBox 7590, weitere Modelle wie die FritzBox 7530, die FritzBox 7520 (1&1 Home-Server) und die FritzBox 6690 Cable folgten. Außerdem hat AVM bereits den WLAN-Repeater FritzRepeater 2400 entsprechend versorgt.