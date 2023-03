FritzBox Update: Flaggschiff bekommt viele neue Funktionen

Konkret hat AVM jetzt die FritzOS-Version 7.50 für die FritzBox 7590 AX zum Download freigeschaltet. Mit diesem Update landen mehr als 150 neue Features und Verbesserungen auf dem WLAN-Router. Und nicht nur dort. Auch das Zusammenspiel mit der MyFritz-App und der FritzApp Smart Home wird nach Angaben der Entwickler verbessert und um einige neue Funktionen erweitert.

Hast du FritzOS 7.50 auf der FritzBox 7590 AX installiert, kannst du an der einen oder anderen Stelle Optimierungen an der Benutzeroberfläche des Routers entdecken. Zudem steht jetzt ein umfassender „Hilfe und Info“-Bereich zur Verfügung. Wichtig für Nutzer von Smart-Home-Hardware: Es stehen zahlreiche neue Optionen in Form von mehr Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen bereit.

Zu den weiteren Verbesserungen, die FritzOS 7.50 mit sich bringt, gehören Optimierungen in WLAN-Mesh-Netzwerken, VPN-Verbindungen mit WireGuard-Technologie und für Nutzer von FritzFon-Telefonen der neue Klingelton „Sprache“. Nicht im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern lassen sich nach dem Update auf FritzOS 7.50 auf Wunsch sperren. Und wer mag, kann sein Telefon für eine Terminerinnerung klingeln lassen. Dazu muss natürlich ein entsprechender Eintrag im Kalender des Telefons zu finden sein. Zudem nimmt die FritzBox nach dem Update eine automatische Priorisierung bei der Datenratenverteilung im gesamten WLAN-Netzwerk (Heim- und Gastnetz) vor.

Wie installiere ich das neue Update auf der FritzBox 7590 AX?

Das neueste FritzOS-Update lässt sich am einfachsten installieren, wenn du über die Adresszeile eines Browsers deiner Wahl einer der beiden folgenden Adressen eingibst: http://fritz.box/ oder http://192.168.178.1. Funktioniert das nicht, ist deine FritzBox auch über die Notfall-IP http://169.254.1.1 erreichbar. Anschließend navigierst du über das Hauptmenü („System“ –> „Update“) zu der Schaltfläche „Neues FritzOS suchen“. Nachdem FritzOS 7.50 zur Installation gefunden wurde, musst du nur noch auf „Update jetzt starten“ klicken.

Beachten solltest du in diesem Zusammenhang, dass der Internetzugang während der Aktualisierung der Router-Firmware für einige Minuten unterbrochen wird. Und: Wenn du auf deiner FritzBox, das Menü „Update“ nicht finden kannst, ist eine Aktualisierung nicht möglich. Dann nutzt du nämlich in der Regel eine FritzBox deines Internetproviders. Und der nimmt die Aktualisierung der FritzBox dann selbständig im Laufe der kommenden Wochen vor.