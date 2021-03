FritzBox-Update: Diese Router bekommen jetzt neue Features

Vor einigen Tagen kam das Update auf die FritzOS 7.25 für den Glasfaser-Router FritzBox 5530 Fiber an. Schon zuvor hatte der Berliner Router-Hersteller sein aktuelles Flaggschiff Fritzbox 7590 sowie die kleinen Schwestern 7530 und 7520 mit dem Update versehen. Nun kommt die neue Software, mit der auch einige neue Features auf den Router kommen, erstmals auf Kabelmodelle. Das Besondere: Das Update bekommt sogar ein Modell, dass eigentlich schon keine Updates mehr bekommen sollte.

Nutzt du eine FritzBox 6490 Cable oder eine FritzBox 6590 Cable, so ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass du ein Update auf FritzOS 7.25 bekommen kannst. In diesem Fall muss man allerdings wirklich von einer Wahrscheinlichkeit sprechen. Der Grund: Dein Router muss aus dem freien Handel stammen. Hast du ihn von deinem Internet-Kabelanbieter, so hat dieser den Router mit einer eigenen Software ausgestattet, die du nicht überschreiben kannst. In diesem Fall wird auch kein Update bereitstehen. Üblicherweise dauert es mehrere Monate, bis der Kabelanbieter das Update weiterreicht. Das geschieht dann immerhin automatisch.

Das bringt FritzOS 7.25

Das Update auf FritzOS 7.25 bringt einige Neuerungen für dein Heimnetzwerk mit sich. So kannst du beispielsweise einfacher als bisher einem bestimmten Gerät im Netzwerk die höchste Priorität im Heimnetzwerk zuweisen und es so quasi die Überholspur auf dem Weg ins Internet freihalten. Sinnvoll ist das vor allem, wenn in deinem Heimnetzwerk viele Anwender einen hohen Traffic generieren und die Leitung vergleichsweise langsam ist. Mit der Priorisierung kannst du trotz Online-Gaming und Netflix UHD weiterhin ungestört im Homeoffice arbeiten.

Neuigkeiten bringt die Software auch in Sachen Telefonqualität, Telefonbuch sowie Funktionen für den FritzDECT 440 mit. Auch das WLAN sollte stabiler werden. Was sich sonst mit FritzOS 7.25 geändert hat, erfährst du in unserer Meldung zum Start der neuen Software.

In den nächsten Wochen werden voraussichtlich weitere Router die neue Software bekommen. Verschiedene Router nutzen die Version schon in einer Labor-Version im öffentlichen Beta-Test.